Salon : pourquoi le tapis épais disparaît des intérieurs chic, et ce textile léger le remplace partout en 2026

En 2026, de plus en plus de salons français semblent étouffés par ces grands tapis épais hérités de la vague hygge. Un accessoire plus léger et graphique est en train de tout changer sous nos pieds.

Votre salon vous paraît plus petit qu’il ne l’est, comme si l’air circulait mal alors que vous n’avez pas bougé un seul meuble depuis des mois. En ce mois de février, les jours rallongent, l’envie de rafraîchir la déco se fait sentir, mais quelque chose continue de plomber l’ambiance.

Longtemps, la tendance hygge a encouragé les tapis épais à poils longs, façon berbère douillet, superposés les uns aux autres. Confortables au premier abord, ils ont fini par alourdir visuellement les pièces et par piéger la poussière. En 2026, le mouvement s’inverse nettement au profit d’une élégance plus légère et respirante. Un textile en particulier s’impose dans les intérieurs chic…

Pourquoi le tapis épais n’est plus vraiment tendance en 2026

Dans un salon modeste, un tapis à poils longs absorbe la lumière, coupe le sol en deux et réduit la sensation de volume. Cette « saturation de texture » crée un bloc sombre sous la table basse, surtout quand le canapé est déjà généreux. Le regard se heurte à cette masse, l’espace paraît plus petit, moins fluide, presque étouffé.

Il y a aussi le quotidien moins glamour. Les longs poils retiennent acariens, poussière, miettes et même ces petits objets qui disparaissent mystérieusement. L’aspirateur n’en vient jamais totalement à bout, le robot se bloque, le moindre verre renversé devient une panique. En 2026, beaucoup ont eu envie de faire une vraie détox déco et de troquer ces pièces lourdes contre des surfaces faciles à vivre, qui laissent respirer l’air et la lumière.

Le tapis tissé plat en coton, nouvelle star des intérieurs chic

Face à cette lassitude, le tapis tissé plat en coton, souvent appelé kilim, s’est imposé. Fin, sans velours ni poils, tissé à plat et parfois réversible, il se pose comme un dessin sur le sol plutôt que comme un obstacle. Ses motifs géométriques doux, ses rayures ou ses teintes unies terracotta, ocre, vert sauge ou beige structurent la pièce tout en laissant filer le regard.

L’atout pratique change tout. Léger, il se manipule facilement, se secoue à la fenêtre en un geste et, pour les formats raisonnables, peut être lavé en machine ou simplement nettoyé avec un chiffon humide. Les robots aspirateurs le franchissent sans s’y emmêler, il convient aux sols chauffants et il supporte très bien la superposition sur un grand tapis en jute. Le résultat évoque les halls d’hôtels élégants, avec un budget bien plus doux que celui des tapis épais noués main.

Comment adopter le tapis tissé plat en coton sans faux pas

Pour que le tapis plat agrandisse vraiment le salon, quelques repères simples aident à faire le bon choix :

Choisir un format assez grand pour glisser au moins les pieds avant du canapé et de la table basse.

Opter pour des tons terreux ou sable si la pièce manque de lumière, des motifs plus marqués si le mobilier est très sobre.

Privilégier le tissage plat en salle à manger et dans l’entrée, où chaises et chaussures réclament un sol qui glisse bien et se nettoie vite.

Beaucoup ont déjà roulé leur ancien tapis moelleux et posé un kilim léger à la place. Le sol réapparaît, la lumière rebondit mieux, la pièce semble instantanément plus grande et plus calme. Un simple changement sous vos pieds suffit alors à donner l’impression d’un nouveau salon, prêt à accueillir le printemps qui approche.