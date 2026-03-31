Si vos étagères débordent de livres, cette mini‑étagère IKEA à moins de 7 € peut presque doubler la place

Entre double rangée illisible et piles bancales, ma bibliothèque était au bord du chaos. Jusqu’au jour où une simple étagère à épices BEKVÄM a tout changé.

Dans bien des salons, la scène est la même : des piles de romans, des BD coincées à l’horizontale, des essais rangés en vrac. Beaucoup finissent par dire « Mes étagères débordaient de livres », avec cette impression que la bibliothèque « n’a plus de fond ». L’arrière des rayons se transforme en zone d’ombre où les titres disparaissent pendant des mois.

Pourtant, un accessoire à moins de 7 € a suffi à tout changer dans certains intérieurs. Pas une nouvelle bibliothèque, pas un meuble sur mesure, mais une petite pièce en bois signée IKEA, simplement retournée et posée au bon endroit. L’astuce crée un véritable effet gradin… et peut presque doubler la capacité de rangement.

Avant : des étagères de livres pleines, une profondeur sous‑exploitée

Quand les livres s’accumulent, la tentation est forte de créer une double rangée. Sur le papier, tout rentre ; dans la réalité, les ouvrages du fond deviennent invisibles, ceux de devant avancent et l’ensemble perd en harmonie. La profondeur de la tablette reste mal utilisée, comme si la bibliothèque n’avait qu’une seule ligne possible.

Les réflexes classiques soulagent à peine. Trier aide, mais les nouvelles lectures reviennent vite remplir les vides. Empiler à l’horizontale crée des tours instables, fatigantes à manipuler. Poser des boîtes ou des briques en guise de rehausseur finit souvent en bricolage bancal. Le besoin, au fond, est simple : gagner de la place tout en gardant chaque titre visible d’un seul regard.

L’objet clé : l’étagère à épices IKEA BEKVÄM à 6,99 €

Dans ce contexte, la petite étagère à épices BEKVÄM d’IKEA fait figure de pépite. Vendue 6,99 € (dont 0,06 € d’éco-participation), elle mesure environ 40 cm de large, 10 cm de profondeur et 9 cm de hauteur. Fabriquée en tremble massif, elle peut être poncée, huilée ou peinte pour se fondre dans la déco. Sur le site IKEA, elle affiche une note autour de 4,7/5 pour près d’une centaine d’avis, et la presse déco la décrit comme un vrai best-seller polyvalent.

À l’origine, BEKVÄM est pensée pour les épices en cuisine. D’ailleurs, de nombreux foyers la détournent déjà en mini bibliothèque enfant, en support de produits de beauté ou en tablette de chevet. Son format compact et son bois solide en font surtout une candidate parfaite pour se glisser au fond d’une bibliothèque, comme une petite marche invisible.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de capacité jusqu’à +50 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? BEKVÄM, simplement retournée, transforme la profondeur souvent perdue de la bibliothèque en vraie marche de soutien. Les livres du fond sont surélevés, ceux de devant restent accessibles : l’effet gradin permet de voir tous les titres sans pousser la première rangée ni ajouter de nouveau meuble. 💡 Le petit plus : repeinte ou lasurée, l’étagère se fond dans le bois de la bibliothèque, et peut être recyclée en mini étagère murale ou en chevet si l’organisation change un jour. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : poser BEKVÄM sur une tablette trop peu profonde et la charger de gros livres lourds, au risque de la faire basculer vers l’avant et de rendre toute l’étagère instable.

Le geste qui change tout : BEKVÄM retournée pour créer un effet “gradin” dans la bibliothèque

Le secret tient en un mouvement très simple. BEKVÄM est posée au fond de l’étagère, mais à l’envers : la face pleine vers le haut, comme une petite marche. Une première rangée de livres vient alors se caler sur cette marche, légèrement surélevée. Devant, une seconde rangée se place directement sur la planche. Résultat : un vrai effet gradin, où l’œil lit encore les titres du fond.

En pratique, une tablette de 40 cm accueille souvent 10 à 15 livres de poche sur la marche, et autant devant, soit un gain de capacité qui peut approcher les 50 % selon l’épaisseur des ouvrages. Pour que l’astuce dure, mieux vaut vérifier la profondeur et la hauteur disponibles, réserver la marche aux formats moyens, aligner les tranches et, pourquoi pas, classer par catégories. L’accessoire reste simplement posé : il se retire en quelques secondes et peut servir ailleurs, du rangement de livres dans une chambre à une mini bibliothèque murale pour enfant.

Sources Maison & Travaux

«Ce nouveau lit de rangement IKEA semble coûter 3 fois son prix et ce détail fait craquer les habitants de petits studios»