Horoscope du dimanche 29 mars 2026 : ce changement d’heure bouleverse tout, deux signes vont vivre un tournant

Dimanche 29 mars 2026, entre passage à l’heure d’été et montée d’une Pleine Lune exigeante, l’ambiance astrale promet un virage symbolique. Quels signes saisiront cette journée pour poser un engagement qui compte vraiment ?

C’est un dimanche un peu particulier : dans la nuit, à 2 h, il a été 3 h, et tout le monde se réveille avec une heure de sommeil en moins. Entre changement de rythme, lumière qui s’étire le soir et envie de lever le pied, l’astrologie vient donner le ton de ce horoscope du dimanche 29 mars 2026.

Ce 29 mars arrive après un mois de mars chargé, et juste avant une Pleine Lune de début avril décrite comme exigeante. Certains signes, comme le Taureau et le Verseau, vivent même aujourd’hui un vrai pic de chance côté engagement et projets communs. De quoi colorer la journée d’une intensité particulière.

Ambiance astrale du dimanche 29 mars 2026

Depuis l’éclipse lunaire du 3 mars 2026 en Vierge et la longue période de Mercure rétrograde en Poissons jusqu’au 20, beaucoup ont trié, hésité, revu leurs plans. Avec l’entrée du Soleil en Bélier, un nouveau cycle s’est ouvert, plus direct, plus volontaire. Ce dimanche reste marqué par cette bascule : on clôt un chapitre tout en préparant déjà la semaine qui arrive.

L’astrologue Sophie Hérolt-Petitpas résume la Pleine Lune qui monte en début de semaine prochaine ainsi : « La Pleine Lune de la semaine est exigeante et décisive. Ce qu’elle révèle n’est pas toujours agréable mais cette mise en lumière ouvre un espace de discussion, de progression et d’audace très prometteur », a expliqué Sophie Hérolt-Petitpas dans le magazine Femme Actuelle. Avec l’entrée de Junon en Verseau ce 29 mars, les engagements choisis, les alliances et les projets de vie partagés prennent une importance particulière, sur fond de fatigue possible liée au changement d’heure.

Horoscope du jour 29 mars 2026 signe par signe

Les tendances du jour se retrouvent dans les douze signes : communication sincère en amour, prudence côté argent, progrès professionnels réguliers mais parfois lents, et besoin de garder une routine stable pour amortir l’heure de sommeil en moins. Voici, signe par signe, les grandes lignes de votre journée.

Bélier : cœur en fête, argent instable, travail régulier, énergie flambante malgré l’heure en moins.

: cœur en fête, argent instable, travail régulier, énergie flambante malgré l’heure en moins. Taureau : amour stable, finances à surveiller, journée productive et possible reconnaissance, vitalité en dents de scie.

: amour stable, finances à surveiller, journée productive et possible reconnaissance, vitalité en dents de scie. Gémeaux : climat affectif ouvert au dialogue, choix financiers porteurs, progression constante, forme équilibrée avec une bonne hygiène.

: climat affectif ouvert au dialogue, choix financiers porteurs, progression constante, forme équilibrée avec une bonne hygiène. Cancer : journée amoureuse excellente, dépenses à contrôler, obstacles pro à gérer patiemment, tonus renforcé par des habitudes saines.

: journée amoureuse excellente, dépenses à contrôler, obstacles pro à gérer patiemment, tonus renforcé par des habitudes saines. Lion : sentiments calmes mais solides, décisions d’argent favorables, dossiers tendus demandant diplomatie, forme correcte si le rythme reste régulier.

: sentiments calmes mais solides, décisions d’argent favorables, dossiers tendus demandant diplomatie, forme correcte si le rythme reste régulier. Vierge : relation stable à consolider par des actes, finances variables, ambiance pro mitigée mais gérable, efficacité protégée par un vrai repos.

: relation stable à consolider par des actes, finances variables, ambiance pro mitigée mais gérable, efficacité protégée par un vrai repos. Balance : amour encouragé à s’exprimer, budget stable sous simple vigilance, belles opportunités professionnelles, bonne vitalité à condition de ne pas se disperser.

: amour encouragé à s’exprimer, budget stable sous simple vigilance, belles opportunités professionnelles, bonne vitalité à condition de ne pas se disperser. Scorpion : romance amplifiée, argent plutôt stable mais à contrôler, progrès nets sur un objectif précis, énergie solide avec une discipline simple.

: romance amplifiée, argent plutôt stable mais à contrôler, progrès nets sur un objectif précis, énergie solide avec une discipline simple. Sagittaire : sentiments un peu flous à clarifier, finances bien orientées, travail inégal où le sang-froid fait la différence, forme correcte si les excès restent limités.

: sentiments un peu flous à clarifier, finances bien orientées, travail inégal où le sang-froid fait la différence, forme correcte si les excès restent limités. Capricorne : non-dits à éclaircir en amour, finances excellentes, progression professionnelle constante, énergie changeante qui impose d’écouter le corps.

: non-dits à éclaircir en amour, finances excellentes, progression professionnelle constante, énergie changeante qui impose d’écouter le corps. Verseau : climat affectif mitigé mais à clarifier, argent stable, journée de travail exigeant patience, équilibre physique préservé par un bon sommeil.

: climat affectif mitigé mais à clarifier, argent stable, journée de travail exigeant patience, équilibre physique préservé par un bon sommeil. Poissons : échanges amoureux positifs si vous parlez vrai, finances stables à suivre, avancées régulières au travail, vitalité harmonieuse avec un rythme respecté.

Taureau et Verseau : un dimanche décisif

Pour le Taureau, les astres décrivent ce 29 mars comme l’un des jours les plus favorables du mois pour tout ce qui touche aux engagements, aux partenariats et à la réussite professionnelle. Signature d’un accord, discussion sérieuse avec un associé, décision de couple sur un projet commun : ce qui se lance aujourd’hui peut compter pour la suite.

Pour le Verseau, l’entrée de Junon dans son signe met l’accent sur l’engagement envers la vie réellement désirée. Décider de la direction d’un déménagement, d’une reconversion ou d’un nouveau mode de relation prend un relief particulier. Les autres signes peuvent, eux aussi, s’inspirer de cette ambiance : choisir une action concrète pour la semaine, ajuster le rythme après le changement d’heure, et transformer ce dimanche en point d’appui plutôt qu’en simple journée de récup.