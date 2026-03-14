Si vous achetez vos meubles de jardin maintenant, vous faites une erreur : cette période secrète est la moins chère

Chaque printemps, les salons de jardin s’arrachent alors que les prix flambent. Pourtant, une période méconnue concentre les vraies bonnes affaires sur le mobilier d’extérieur.

Au printemps, les rayons jardin se remplissent, les terrasses fleurissent… et les tickets de caisse grimpent. Les Français se ruent alors sur les salons de jardin, persuadés de profiter du bon moment. Sauf que les enseignes savent que la demande explose entre avril et juillet et maintiennent leurs tarifs au plus haut.

Le prix d’un meuble d’extérieur varie tout au long de l’année, au rythme des saisons, des stocks et des opérations commerciales. Comprendre cette courbe permet de viser le meilleur moment pour acheter ses meubles de jardin sans plomber son budget. La surprise, c’est que la vraie période de bonnes affaires n’est pas celle que l’on croit.

Printemps, été : quand le mobilier de jardin est au plus cher

Au retour des beaux jours, les enseignes lancent leurs nouvelles collections : choix maximal, couleurs tendance, matériaux variés. Cette abondance a un prix. Les modèles phares affichent souvent des tarifs supérieurs de plus de 100 € à ceux observés hors saison, la forte demande créant même des ruptures sur certains salons de jardin très convoités.

L’été ne change pas vraiment la donne. Quelques promotions en milieu de saison attirent les retardataires, mais les réductions restent limitées et de nombreuses références ont déjà disparu après les ventes du printemps. Résultat : on paye encore cher pour un choix restreint, simplement parce que l’on veut profiter de son jardin tout de suite.

Fin d’été et automne : la période idéale pour acheter moins cher

Une fois la haute saison passée, le décor change en magasin. Entre fin août et septembre, les distributeurs doivent libérer de la place pour les collections d’intérieur et acceptent de grosses remises sur le mobilier de jardin : les rabais atteignent alors fréquemment 30 à 50 %, avec des salons complets bradés bien en dessous de leur prix d’origine.

À l’automne, les prix restent très attractifs, car les enseignes cherchent encore à écouler leurs stocks avant l’hiver. Le revers, c’est un choix plus limité : certains modèles populaires ont disparu, certaines couleurs aussi. Pour qui est flexible sur le style, cette fenêtre offre déjà une belle réponse à la question : quand acheter son salon de jardin.

Hiver et soldes : la période fantôme où les prix sont au plus bas

C’est pourtant en plein cœur de l’hiver que les prix plongent vraiment. La demande en mobilier de jardin est au plus bas, ce qui pousse les enseignes à cumuler promotions de déstockage et soldes d’hiver, avec des remises pouvant grimper jusqu’à 40 voire 50 % sur certains modèles reconduits. Peu de clients regardent alors ces rayons, la concurrence est minime.

Les fins d’année et tout début de printemps sont aussi intéressants pour qui sait guetter les opérations spéciales : Black Friday, Cyber Monday, mais aussi campagnes dédiées comme la Garden Party de mars 2026, où une grande enseigne proposait 617 articles d’extérieur à -10 % avec le code GARDEN10 et un paiement en 3 fois sans frais. Concrètement, trois profils d’acheteurs se dessinent :

Ceux qui cherchent le prix plancher visent l’automne et janvier-février , pendant les soldes d’hiver.

, pendant les soldes d’hiver. Ceux qui veulent un compromis prix/choix ciblent fin août-début septembre, avant que les stocks ne se vident.

Ceux qui tiennent à un modèle précis achètent tôt, en hiver, en profitant des promos ciblées.