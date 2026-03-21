Stores électriques : ces volets d’un autre temps envahissent les façades, faut-il vous y mettre aussi ?

Après des années de façades standardisées aux coffres blancs, les volets en bois refont parler d’eux. Entre charme, isolation et geste écologique, ils bousculent les stores électriques.

Pendant des années, les façades neuves se sont uniformisées : coffres de volets roulants alignés, stores électriques commandés à distance, fenêtres pilotées par la domotique. En face, les anciens volets battants en bois semblaient promis à la disparition, jugés trop rustiques et trop gourmands en entretien. Pourtant, un autre décor commence à s’installer discrètement dans nos rues.

Des villages de campagne aux pavillons de lotissement, on voit revenir des panneaux de bois qui s’ouvrent à la main, grincent parfois un peu, filtrent la lumière. Les stores motorisés perdent du terrain au profit de ces volets en bois qui paraissaient d’un autre temps. Une petite révolution silencieuse se joue devant nos fenêtres.

Volets en bois : nostalgie assumée et besoin d’authenticité

Ces volets en bois que l’on croyait démodés séduisent à nouveau les amateurs de charme. Leurs lignes simples, leurs persiennes et leur patine rappellent des maisons d’enfance, des vacances au village ou des séjours en Provence. Ce souffle de nostalgie répond à une envie de chaleur visuelle et d’authenticité, bien loin des coffres en PVC parfaitement lisses.

Dans un quotidien saturé d’automatismes, le geste d’ouvrir et de fermer ses volets à la main fait figure de retour à l’essentiel. On retrouve le rituel du matin et du soir, celui d’une maison vivante où l’on écoute la rue qui s’éveille ou qui s’apaise. Le fonctionnement silencieux et manuel, sans moteur ni programmation, devient presque un luxe, là où la domotique dominait tout.

Des volets battants en bois performants et durables

Longtemps considérés comme moins efficaces que les volets roulants, les volets battants en bois offrent pourtant une excellente isolation thermique et phonique lorsqu’ils sont bien posés. Ils limitent la déperdition de chaleur en hiver et conservent la fraîcheur en été en créant une vraie barrière naturelle contre le soleil. Leur installation, en tableau ou directement en façade, renforce aussi la protection contre les intempéries.

Côté solidité, le chêne, le pin ou le mélèze assurent une longévité remarquable, surtout s’ils sont traités contre les insectes et l’humidité. Un simple entretien régulier, avec lasure ou peinture tous les deux ou trois ans, suffit à préserver leur éclat. Le bois reste un matériau biodégradable, renouvelable et réparable : une lame abîmée se change, une ferrure se remplace. Là où un volet roulant motorisé peut tomber en panne et nécessiter une réparation coûteuse, ces volets se contentent de peu pour durer.

Adopter les volets en bois sur une maison moderne

Le retour des volets en bois ne concerne pas seulement les fermes rénovées. Sur une architecture contemporaine, ils créent un contraste élégant avec un enduit clair ou un bardage. Bois brut, blanchi ou peint dans des teintes profondes comme le vert forêt, le bleu nuit ou le noir mat : le volet devient un élément décoratif fort qui donne du relief à la façade. Le sur-mesure permet de jouer sur les lames verticales ou horizontales, les formes cintrées, les motifs découpés, tout en restant compatible avec les règles d’urbanisme locales.

Ces volets demandent un peu plus d’attention, mais en échange ils donnent une âme incomparable à la maison. En ouvrant chaque matin, en refermant chaque soir, on s’accorde quelques secondes pour regarder le ciel, sentir l’air, entendre les bruits du dehors. Entre performance thermique, artisanat et matériaux durables, ils installent un art de vivre plus lent, chaleureux et profondément humain.