Suspension en rotin : pourquoi vous devez la remplacer par ce nouveau luminaire en verre ultra chic ce printemps

Le règne de la suspension en rotin touche à sa fin dans nos salons. Verre teinté et céramique artisanale s’imposent comme les nouveaux alliés chic du printemps 2026.

Pendant des années, la suspension en rotin a trôné dans les salons comme le signe évident d’un intérieur tendance. On la voyait partout, des locations Airbnb aux cafés branchés. À force de reprendre le même modèle, la fameuse suspension tressée finit pourtant par fatiguer le regard.

Les envies ont changé : on parle de plus en plus de slow life, de pièces qui durent et de lumière qui fait du bien. Les tendances éclairage 2026 mettent en avant une lumière de bien-être, avec des matériaux nobles et des formes épurées. Les décorateurs délaissent le style bohème chic de masse pour des luminaires plus sculpturaux. Reste à savoir par quel modèle le remplacer ce printemps.

Rotin : la page se tourne au salon

À force de voir le même tressage naturel au plafond des salons familiaux comme des boutiques, l’effet de surprise s’est évaporé. Ce qui apportait autrefois une touche exotique est devenu un standard de déco rapide, presque impersonnel. Quand tous les intérieurs se ressemblent, l’œil réclame des pièces plus singulières et un vrai caractère.

Le côté parfois très rustique de la suspension en rotin s’accorde mal avec un canapé aux lignes nettes ou des finitions plus luxueuses. Les volumes des pièces de vie demandent désormais de la prestance, des surfaces qui accrochent la lumière et des silhouettes plus franches. D’où ce besoin d’un nouveau luminaire, à la fois chaleureux, durable et vraiment chic.

Suspension en verre teinté : le nouveau chic

Le grand remplaçant, c’est la suspension en verre teinté. Verre ambré, vert olive, légèrement fumé ou bleu profond : ces globes colorés font un retour spectaculaire dans les séjours. Contrairement aux fibres végétales qui filtrent parfois la clarté de façon inégale, le verre diffuse une lueur homogène, chaleureuse et incroyablement chic, avec des reflets qui changent tout au long de la journée.

Un grand globe suspendu au centre de la pièce crée une base lumineuse douce ; on peut l’installer autour de 2 mètres du sol dans les zones de passage et descendre à environ 1,60 mètre au-dessus d’une table basse pour structurer le coin canapé. Pour un effet déco, plusieurs petites suspensions en verre à hauteurs décalées forment une grappe spectaculaire.

Céramique artisanale et lumière d’ambiance

Autre étoile montante, la céramique artisanale transforme la suspension en vraie sculpture suspendue. De l’argile cuite au grès émaillé, les pièces brutes, texturées et légèrement imparfaites racontent le geste de la main. Elles s’intègrent particulièrement bien dans un salon contemporain aux teintes organiques, avec du bois massif et de beaux textiles douillets.

Pour franchir le cap, on peut garder son plafonnier et ajouter un luminaire fort en verre ou en céramique près du canapé, pour une vraie lumière d’ambiance. Avant l’achat, un rapide contrôle de la hauteur sous plafond et des zones de passage suffit. Verre teinté et laiton brossé ou métal noir mat créent une signature graphique, tandis qu’une coupole en céramique aime les rideaux en lin froissé et les tapis épais.