Trou dans la cloison en placo : cette réparation express en 20 minutes évite les gros travaux coûteux

Un choc, un trou dans le placo et la panique monte. Avec une simple planchette et un morceau de BA13, la cloison retrouve pourtant vite sa tenue.

Bruit sourd, poignée de porte qui tape un peu fort ou meuble qu’on déplace de travers : en une seconde, un trou béant apparaît dans la cloison. On imagine déjà les gros travaux, la poussière partout, le devis salé. Pourtant, ce type de dégât sur une cloison en placo se répare bien plus simplement qu’on ne le pense. Encore faut‑il connaître la bonne astuce.

La réparation d’une cloison sèche fait partie des opérations de bricolage les plus accessibles, à condition de préparer correctement le support. Le secret ne tient pas à des couches d’enduit à n’en plus finir, mais à une méthode précise. Une planchette de bois, un petit morceau de plaque de plâtre et un peu d’enduit suffisent à sauver le mur. Le tout en un temps étonnamment court.

Réparer un trou dans le placo : transformer le choc en ouverture nette

La grosse erreur consiste à vouloir combler le trou tel quel, avec ses bords déchirés et sa forme irrégulière. On obtient alors un bouchage fragile, qui fissure vite. La bonne approche revient à « géométriser » l’accident : on trace au crayon un carré ou un rectangle englobant toute la zone abîmée, puis on découpe proprement au cutter rigide ou à la scie à guichet. On élimine ainsi le placo fragilisé et on crée une ouverture régulière, prête à recevoir une rustine parfaitement ajustée.

Reste un problème typique des cloisons creuses : derrière la plaque, il n’y a… rien. Si l’on pose un morceau de plâtre sans support, il tombe dans le vide. D’où l’astuce de pro consistant à créer un montant artificiel. On glisse derrière le trou une planchette un peu plus longue que l’ouverture, d’au moins 5 à 10 centimètres de plus. On la met en place en diagonale, puis on la plaque contre l’envers du mur et on la fixe avec deux vis à placo de 25 mm ou 35 mm à travers la cloison saine, au‑dessus et au‑dessous du trou. Les têtes doivent juste affleurer le carton : la base est désormais rigide.

Matériel minimal et étapes pour une réparation express en 20 minutes

Pour cette réparation express, pas besoin de vider le magasin de bricolage : la plupart des outils se trouvent déjà dans un coin du garage :

une chute de plaque de plâtre BA13 de même épaisseur que la cloison ;

de même épaisseur que la cloison ; un tasseau ou une planchette de bois, 10 cm plus longue que le trou ;

quelques vis à placo noires ;

un cutter rigide ou une scie à guichet ;

enduit de rebouchage et enduit de lissage ;

et ; une spatule ou couteau à enduire ;

du papier de verre grain 120 ou 180.

On découpe ensuite dans la plaque une pièce exactement aux dimensions du carré ouvert, en gardant la même épaisseur, généralement 13 mm pour une cloison standard. Cette rustine vient s’appuyer sur la planchette de renfort et se visse dessus, une ou deux vis au centre suffisent pour la bloquer. À ce stade, le trou a disparu, la cloison a retrouvé son intégrité. Pour un bricoleur même débutant, découpe, vissage du renfort et pose de la pièce prennent à peine 20 minutes, hors séchage.

Finitions : rendre la réparation invisible et solide dans le temps

Visibles, les joints et têtes de vis doivent maintenant disparaître. On commence par combler les interstices et recouvrir les vis avec de l’enduit de rebouchage, en tirant bien la matière. Si l’écart autour de la pièce est un peu large, on peut ajouter une petite bande à joints papier ou grillagée. Vient ensuite une première couche d’enduit qui sert à niveler grossièrement, puis une seconde, plus large et plus fine, avec de l’enduit de lissage pour fondre la zone dans le reste du mur.

Quand tout est sec, on ponce délicatement avec une cale et un grain fin, en gestes légers et circulaires. L’idée n’est pas de creuser, mais d’effacer les arêtes jusqu’à ne plus sentir de marche au bout des doigts. Le mur semble alors d’un seul tenant. La présence de la planchette, qui « verrouille » la pièce de placo, évite tout enfoncement ultérieur : la surface reste plane, prête à être peinte ou tapissée sans laisser deviner l’ancien accident.

