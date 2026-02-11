Vérifiez vos luminaires : ces appliques liseuses Ikea rappelées en France cachent un risque de choc électrique grave

Une petite applique vissée au‑dessus du lit peut cacher un risque de choc électrique passé inaperçu depuis des années. Ikea rappelle plusieurs lampes NYMÅNE en France, et un détail discret sur l’étiquette suffit à savoir si la vôtre doit être rapportée.

Vous avez une petite lampe vissée au-dessus du lit pour lire le soir ou au‑dessus du bureau ? Cette applique discrète, répandue dans de nombreux intérieurs français, se retrouve au centre d’une alerte sécurité. Des modèles muraux vendus par Ikea font l’objet d’un contrôle renforcé en raison d’un défaut découvert récemment.

Depuis le 10 février 2026, Rappel Conso signale un rappel des appliques liseuses NYMÅNE d’Ikea, utilisées comme lampes de lecture. Trois références, blanches ou anthracite, vendues entre le 1er avril 2018 et le 1er avril 2025, sont potentiellement dangereuses pour les utilisateurs. Quelques gestes suffisent pour savoir si votre luminaire est concerné.

Rappel des appliques liseuses NYMÅNE Ikea pour risque de choc électrique

Le 10 février 2026, Meubles IKEA France a déclenché un rappel via Rappel Conso. Il concerne les appliques-liseuses murales NYMÅNE vendues dans les magasins Ikea du pays. Selon Rappel Conso, ces produits « présentent un risque de sécurité en raison d’un câble insuffisamment isolé, ce qui entraîne un risque de choc électrique si le câble est endommagé », cité par Midi Libre. Le défaut se situe à l’intérieur du luminaire, invisible à l’œil nu.

Dans ces lampes, un câble interne peut s’abîmer avec le temps ou un choc et entrer en contact avec une partie métallique accessible. Le courant traverse alors le doigt ou la main de la personne qui touche la zone défectueuse, provoquant douleurs ou brûlures. La situation inquiète surtout pour une applique au-dessus de la tête, à portée des enfants ou de personnes fragiles.

Comment savoir si votre applique NYMÅNE est concernée

Seules certaines séries sont visées. Les modèles incriminés ont été commercialisés entre le 1er avril 2018 et le 1er avril 2025 en France, pour le fournisseur n°23241, avec des codes de fabrication compris entre 2217 et 2550. Trois références d’applique liseuse Ikea NYMÅNE sont concernées :

NYMÅNE applique/liseuse blanc, réf. 203.569.09

NYMÅNE applique/liseuse anthracite, réf. 504.152.24

NYMÅNE applique double blanc, réf. 204.286.47

Pour vérifier chez vous, Rappel Conso précise que « la date de fabrication se trouve sur un autocollant situé à l’intérieur de l’abat-jour du produit. La source lumineuse doit être retirée pour pouvoir accéder à cet autocollant. Les clients doivent impérativement débrancher la lampe avant toute manipulation ». L’adhésif se cache dans l’abat-jour : lampe débranchée, ampoule retirée, il suffit de lire le code à quatre chiffres.

Que faire si votre applique Ikea est rappelée

Si la référence de votre lampe correspond à la liste et que le code de fabrication se situe entre 2217 et 2550, il faut arrêter de l’utiliser immédiatement. Débranchez-la, mettez-la de côté et rapportez-la dans n’importe quel magasin Ikea de France. L’enseigne offre un remboursement dans le cadre de ce rappel, ouvert jusqu’au 10 juin 2026.

Pour toute question ou en cas de doute sur une applique achetée d’occasion ou déjà présente dans un logement loué, le service consommateurs Ikea répond au 0 800 60 36 06. Si vous repérez encore une de ces lampes en rayon, un signalement peut être déposé sur la plateforme publique SignalConso afin d’éviter qu’un autre foyer ne garde une applique liseuse Ikea NYMÅNE rappelée au-dessus du lit.