Vieux vêtements : ce que personne ne vous dit sur les bornes de collecte et le sort réel de vos sacs

En France, les bennes de collecte débordent sous le flot de nos sacs de dons textiles, censés conjurer la culpabilité de nos placards pleins. Derrière cette bonne action apparente, que deviennent vos vieux vêtements quand la filière, saturée, ne sait plus quoi en faire ?

Chaque mois de mars, c’est le même rituel : fenêtres ouvertes, sacs poubelle à la main, on se lance dans le grand ménage de printemps. On trie les pulls trop petits, les jeans démodés, les chemises jamais portées. Le sac se remplit à vue d’œil, puis finit devant une borne de collecte. On repart plus léger, convaincu d’avoir fait un bon geste pour la planète et pour quelqu’un dans le besoin.

Ce scénario fait du bien au moral, mais la réalité de nos vieux vêtements est autrement plus brute. Derrière chaque conteneur débordant se cache une filière industrielle saturée, noyée sous des montagnes de textiles issus de notre frénésie d’achats. Nos dons ne disparaissent pas par magie dans un circuit vertueux et illimité. Et ce que devient vraiment ce sac que vous venez de déposer surprend souvent.

Ce que vous imaginez quand vous déposez un sac de vêtements

Dans nos têtes, le chemin est simple. Les pièces en bon état rejoignent une boutique solidaire près de chez nous, où elles seront choisies par une famille qui en a besoin. Le reste est soigneusement recyclé en nouveaux habits, en isolant pour les maisons ou en chiffons pour l’industrie. Avec près de 50 000 points de collecte textiles en France, l’image d’une grande boucle circulaire rassure.

Sur le terrain, le tableau est tout autre. Dans les centres de tri, des hangars entiers se remplissent chaque jour de tonnes de vêtements, formant de véritables collines multicolores. La quantité de textiles déposés a explosé, portée par des garde-robes que l’on renouvelle à toute vitesse. Beaucoup de sacs contiennent aussi des vêtements tachés, déchirés, humides ou moisis ; un seul sac mouillé peut abîmer tout un lot et le condamner à l’élimination payante.

Que deviennent vos vieux vêtements quand la filière ne suit plus

Une fois les sacs arrivés, tout est d’abord trié à la main. Les belles pièces partent en friperie ou en boutique solidaire, en France ou à l’étranger. Une autre partie est exportée en balles vers l’Afrique de l’Ouest ou l’Asie du Sud-Est, où les marchés sont désormais saturés par les vêtements de seconde main venus du monde entier. Les textiles trop abîmés sont déchiquetés pour faire de l’isolant, des chiffons, ou bien brûlés comme combustible.

Officiellement, l’immense majorité de ce qui est collecté trouve une forme de valorisation, mais cela masque une vérité moins glamour. Une robe qui finit en isolant bas de gamme ou en chaleur pour un four n’est pas vraiment passée de main en main. La montée de la fast fashion complique tout : polyester, acrylique, élasthanne remplissent les sacs, alors que ces matières vieillissent mal et se recyclent très peu. Dans certains centres, les trieurs voient les vêtements de qualité devenir une infime minorité au milieu de montagnes de tissus bon marché.

Comment continuer à donner sans aggraver le problème

Arrêter de donner ne serait pas une solution, mais continuer comme avant entretient la crise. Les vêtements trop usés, sales ou mouillés devraient finir aux ordures ménagères ou en déchetterie, pas dans les bornes. Et rappeler que le meilleur déchet reste celui qu’on ne produit pas aide aussi à acheter moins et à porter plus longtemps ce que l’on a déjà.