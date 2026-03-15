Vos parents l’ont payé quelques francs : ce fauteuil IKEA des années 80 peut aujourd’hui valoir une petite fortune

Vendu une bouchée de pain dans les années 80, le fauteuil IKEA Järpen revient sur le devant de la scène déco. Entre héritage familial et marché vintage en ébullition, sa valeur pourrait vous surprendre.

En rangeant un grenier ou une cave, beaucoup tombent sur un vieux fauteuil en métal, posé là depuis les années 80. Longtemps vu comme un simple siège d’appoint, ce meuble IKEA discret peut aujourd’hui peser lourd dans un budget. Le marché du fauteuil IKEA vintage a flambé, porté par la nostalgie et la déco rétro. Certains modèles, comme l’Impala, se revendent désormais entre 2 000 et 4 500 €.

Au milieu de cette fièvre, un modèle paraît presque anodin : le fauteuil IKEA Järpen, une structure grillagée en acier laqué vendue pour une poignée de francs à l’époque. Conçu pour être accessible à tous, il a meublé des milliers de salons de jeunes couples. On l’a souvent oublié au fil des déménagements. Pourtant, ce rectangle de fils métalliques pourrait bien être l’un des meubles les plus précieux de la maison.

Järpen, le fauteuil IKEA en grillage que vos parents payaient une poignée de francs

Au début des années 80, IKEA a bousculé les codes en faisant entrer le métal filaire, jusque-là réservé aux usines ou au jardin, dans le salon familial. Järpen, commercialisé en 1983, adopte une assise et un dossier entièrement en grillage d’acier, posés sur un piètement tubulaire léger. L’effet est aérien, presque transparent, ce qui libère visuellement les petites pièces. Pour l’époque, c’était une vraie bouffée de modernité.

Derrière cette silhouette minimaliste, on trouve le designer danois Niels Gammelgaard. Son idée a été d’économiser matière et coûts en supprimant rembourrage et tissu, tout en soignant la courbe pour garder un accueil étonnamment confortable. Résultat, une assise empilable, vendue en kit et proposée à un tarif équivalant à quelques dizaines d’euros seulement. Beaucoup l’ont achetée sans imaginer qu’elle deviendrait une petite icône du design scandinave.

Pourquoi le fauteuil IKEA Järpen vaut aujourd’hui plusieurs centaines d’euros

Depuis cinq ans, le segment des fauteuils IKEA de collection a bondi de +150 % en valeur. Porté par le retour des lignes post-modernes et la décoration dite « slow », ce mobilier longtemps jugé banal occupe désormais les catalogues de ventes. Certains sièges, comme l’Impala en acier et cuir, atteignent entre 2 000 et 4 500 € selon l’état. Cette envolée tire tout le marché vers le haut, Järpen compris.

Longtemps considéré comme une chaise presque jetable, Järpen trône désormais dans les intérieurs soignés, souvent habillé d’une peau de mouton ou d’un simple coussin. Sur le marché de la seconde main, la chaise originale se négocie entre 100 et 500 € selon l’état. Blanc, noir ou très rare rouge, le modèle a même été réédité pour les 80 ans d’IKEA sous le nom SKÅLBODA, vite épuisé en ligne.

Comment reconnaître et revendre un fauteuil Järpen sans perdre d’argent

Si vous tombez sur ce fauteuil en grillage, regardez-le d’un peu près. Le métal laqué doit rester sans gros éclats ni rouille envahissante, les soudures bien solides. Sous l’assise, la petite étiquette avec la mention « IKEA of Sweden » et un numéro à 4 ou 5 chiffres rassure aussitôt l’acheteur. Pour estimer sa valeur, quelques réflexes suffisent :

Inspecter l’étiquette complète sous l’assise, bien lisible.

Ne pas repeindre le métal, garder la patine d’origine.

Prendre des photos nettes et comparer sur eBay, Barnebys ou Selency.