Votre table de nuit déborde ? J’ai banni la lampe de chevet : cette tendance 2025 change tout dans la chambre

En 2025, de plus en plus de chambres françaises rangent la lampe de chevet au placard au profit d’une applique murale tête de lit. Comment ce petit geste change-t-il l’espace, la lumière et même votre routine du soir ?

L’espace nuit se veut refuge, sauf quand la table déborde de livres, téléphone, verre d’eau… et d’une grosse lampe de chevet. Pied massif, abat-jour volumineux, fil qui serpente : ce duo pèse sur le regard. Avec la vague déco 2025 axée sur les chambres apaisées, cette silhouette paraît de plus en plus datée.

Autour du lit, beaucoup rêvent désormais de surfaces vides, faciles à vivre, où chaque objet a une raison d’être. Le courant slow living pousse à remplacer la grosse lampe posée par un éclairage fixé au mur, plus discret et mieux adapté aux chambres d’aujourd’hui. Petite modification en apparence, changement radical une fois la nuit tombée.

Pourquoi la lampe de chevet encombre plus qu’elle n’aide

Pendant des années, la lampe de chevet a été l’alliée des soirées lecture. Elle devient maintenant un vrai poids visuel : trop visible, trop encombrante, parfois jugée désuète dans une chambre moderne. Sur un petit meuble déjà occupé par le réveil et les lunettes, son socle mange les derniers centimètres disponibles, pendant que les fils qui traînent compliquent encore l’ensemble.

Cette surcharge casse l’harmonie recherchée autour du lit. Le regard bute sur le bazar du chevet au lieu de glisser vers le mur, ce qui perturbe l’ambiance de repos. Quand le plateau est encombré, impossible d’y poser calmement un livre ou un verre d’eau ; l’esprit reste accroché à ce désordre, alors que le moment du coucher réclame au contraire une forme de clarté.

L’applique murale tête de lit, l’alternative qui libère la table de nuit

La réponse qui séduit de plus en plus de chambres en 2025 tient dans une simple applique murale, parfois complétée d’une liseuse orientable. Installée au-dessus de la tête de lit ou de chaque côté, elle délivre un faisceau précis pour lire sans éblouir l’autre côté du matelas. Comme la lumière est suspendue, la table de nuit se vide instantanément et la pièce semble respirer.

Le regard se dirige alors vers le haut, ce qui accentue la hauteur sous plafond et donne l’impression d’une chambre agrandie. Les modèles actuels misent sur le détail : fine structure noire sur mur clair, bras en laiton patiné, tête orientable en céramique ou en verre opalin. Certains se branchent sur une simple prise, d’autres fonctionnent via batterie ou câble USB discret.

Choisir l’applique murale qui métamorphose vraiment la chambre

Pour que le changement soit réussi, mieux vaut réfléchir à l’usage avant de choisir le design. Lecture chaque soir, simple veilleuse, lumière d’ambiance douce : le besoin principal guide le type de faisceau et la taille de l’abat-jour. Viennent ensuite les matières et couleurs, très influentes sur l’atmosphère ressentie dans la chambre. Quelques pistes se détachent :

métal noir mat ou laiton patiné pour une chambre moderne ;

bois clair, fibres tressées ou bois brut pour un esprit naturel ;

verre opalin ou céramique blanche sur des murs beige, terracotta ou vert sauge.

Quand l’applique reprend la teinte des poignées de commode ou de la tringle, l’ensemble paraît aussitôt plus cohérent. La vieille lampe de chevet rangée au placard, le chevet redevient un simple support pour deux ou trois objets choisis. La chambre gagne en légèreté, comme si la déco avait été refaite sans toucher aux murs.