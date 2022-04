WeStart : en quoi consiste cette nouvelle offre de Ma French Bank ?

Ma French Bank, la banque 100 % mobile affiliée à la Banque Postale, étend ses offres en mettant en service un compte bancaire pour ados : WeStart. Fonctionnant via une appli, elle permet aux jeunes et aux parents de gérer le compte à distance.

Pourquoi ouvrir un Compte WeStart pour mineur ?

Ouvrir un compte bancaire pour son enfant mineur, c’est lui apprendre à gérer intelligemment son budget et à acquérir plus de responsabilités. Dédiée à une cible jeune, le Compte WeStart est un compte bancaire ado, destiné aux jeunes de 12 à 17 ans. Grâce au Compte WeStart, ces derniers apprennent à gérer leur argent de poche, notamment avec l’aide des tutos vidéo disponibles via l’application.

La quête d’autonomie de votre ado sera pleinement satisfaite, puisque le compte est entièrement mis à sa disposition. Le Compte WeStart lui permet d’accéder à tous les services bancaires, dont les virements par SMS et les paiements mobiles. Il pourra faire ses achats en ligne, même à l’étranger. Avec la carte bancaire ado Visa internationale, les paiements et les virements sont sans frais. Le Compte WeStart autorise un plafond de retrait de 500 € par semaine, à gérer à sa guise.

De votre côté, en tant que parent, vous avez aussi accès au compte. Vous pourrez garder un œil dessus en paramétrant les plafonds de dépense et de retrait entre autres. Grâce à l’application, vous suivez le solde du compte de votre ado en temps réel. Au besoin, vous pourrez aussi l’alimenter instantanément par carte, ou par virement.

Zoom sur l’ouverture d’un Compte WeStart

Le Compte WeStart comprend une carte ainsi qu’un accès à une application mobile pour 2 € par mois. Pour ceux qui souhaitent ouvrir un compte WeStart à votre ado, il vous suffit de remplir les conditions d’éligibilité (résider en France et avoir un RIB dans un établissement au sein de l’Union européenne) et de fournir les pièces nécessaires, à savoir :

Si vous êtes ressortissant de l'Union Européenne ou pays assimilés, vous devez vous munir d'une Carte Nationale d’Identité ou un passeport en cours de validité.

Hors de l'Union Européenne ou pays assimilés, vous devez présenter un titre de séjour émis en France.

La Carte Nationale d'Identité ou le passeport de votre enfant.

Le livret de famille ou un acte de naissance de l’ado pour prouver la filiation.

Vous pouvez effectuer l’ouverture du compte WeStart de deux manières :

En ligne, depuis le site mafrenchbank.fr

Ou dans l’un des 7 000 bureaux de Poste

Pour activer le compte, versez une somme de 10 € minimum. Par la suite, la banque délivrera la carte bancaire ainsi que les identifiants pour l’application.

