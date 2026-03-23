Zara Home : cette nouvelle collection de Pâques ultra chic affole les fans, mais un détail peut tout gâcher

Entre lapins fluo et décos enfantines, Pâques finit souvent en casse-tête déco. Cette année, la collection de Pâques Zara Home promet une table chic et durable qui pourrait bien tout changer.

Chaque printemps, la même petite agitation gagne la maison : on a envie de ranger, de trier, mais surtout de préparer une belle table pour Pâques sans tomber dans les lapins fluo ni les œufs en plastique. Entre les DIY compliqués et les décos trop enfantines, trouver le juste milieu devient vite fatigant.

C’est là que la nouvelle collection de Pâques Zara Home fait parler d’elle. Face aux nouveautés, difficile de ne pas se dire « J’ai envie de tout dévaliser », résume le site Astuces de Grand-Mère. La marque maison du géant espagnol propose une ligne pensée comme la collection de Pâques la plus chic du printemps, prête à transformer la table du brunch comme le grand repas familial.

Une collection de Pâques Zara Home tout en douceur pastel et matières naturelles

Ici, pas de couleurs criardes ni de personnages de dessin animé. Zara Home mise sur des matières brutes et chaleureuses : céramique, verre, coton, parfois un peu de bois. Les tons pastel dominent, avec des jaunes légers, des verts tendres et des beiges doux qui rappellent les premières pousses du jardin. Ce camaïeu végétal crée une décoration de table de Pâques qui reste élégante, même une fois les cloches passées.

Les symboles de Pâques sont bien là, mais en touches fines. Une poule brodée sur un set de table, un lapin miniature posé près d’un verre, quelques œufs décoratifs glissés sous une cloche en verre… L’équilibre famille / chic fonctionne, la table fait rêver les enfants sans faire grimacer les adultes, tout en s’intégrant facilement à n’importe quel style d’intérieur.

Les pièces phares Zara Home à shopper pour une table de Pâques chic

Côté vaisselle, les pièces en céramique donnent immédiatement le ton. Le coquetier en céramique à 5,99 € apporte ce charme simple qui change tout autour d’une assiette blanche. Le pot en céramique en forme de poule, vendu entre 29,99 et 39,99 €, devient le centre de table idéal, rempli d’œufs en chocolat ou de petites fleurs. Autour, quelques cloches en verre, de la verrerie délicate et des œufs décoratifs composent une scène de Pâques poétique sans surcharge.

Le linge de table suit la même logique. La nappe en coton façon toile, proposée entre 39,99 et 49,99 €, pose une base neutre rassurante. On ajoute le set de table en coton brodé d’un motif de poule à 15,99 €, puis le lot de quatre serviettes brodées à 19,99 €. Avec deux ou trois bougies sculptées en plus, la salle à manger change d’ambiance. Seule erreur à éviter : tout acheter dans le même motif ou la même couleur, au risque de retomber dans le kitsch.

Composer une table de Pâques durable… qui servira tout le reste de l’année

L’un des atouts majeurs de la collection de Pâques Zara Home, c’est qu’elle ne s’arrête pas au week-end pascal. La nappe en coton et les serviettes brodées se ressortent pour un brunch dominical ou un dîner entre amis. Les coquetiers restent sur le plan de travail, prêts pour les petits-déjeuners. Le pot en forme de poule peut accueillir des ustensiles de cuisine, des fleurs fraîches ou même des crayons sur un bureau.

Les cloches en verre et les figurines trouvent leur place sur une étagère ou une console, tandis que les moules à pâtisserie en forme d’œuf ou de carotte, vendus 9,99 €, servent pour les goûters d’anniversaire ou les pique-niques. Avec quelques pièces bien choisies, la maison garde cette douceur printanière longtemps après Pâques, sans multiplier les achats éphémères.