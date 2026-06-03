Adieu les pesticides : ce badigeon naturel protège vos arbres fruitiers, à condition d'éviter cette erreur

Pucerons, tavelure, gel : vos arbres fruitiers encaissent tout chaque hiver. Ce geste ancestral au blanc horticole promet un verger sain sans traitements chimiques, mais encore faut-il l’utiliser au bon moment.

Chaque hiver, même les plus jolis vergers se transforment en terrain de lutte : pucerons, champignons, écorces qui se fissurent… Pendant longtemps, la réponse passait par les traitements chimiques alignés en rayon. Et devant les fruits abîmés, nous nous demandons souvent si l’on va devoir ressortir les pulvérisateurs.

Ce voile, c’est le blanc horticole, aussi appelé « blanc arboricole » ou « lait de chaux ». Un produit 100 % minéral, bon marché, que Le Parisien décrit comme « À la fois protecteur, préventif et respectueux de l’environnement, il préserve les arbres des agressions extérieures ». Comment l’adopter pour des arbres en pleine forme sans une goutte de pesticide ?

Blanc horticole : un lait de chaux qui protège les arbres fruitiers

Concrètement, le blanc horticole est un mélange d’eau et de chaux éteinte, parfois enrichi d’un peu de savon noir pour mieux adhérer à l’écorce. Une fois badigeonné sur le tronc, ce lait très alcalin assainit la surface, colmate les petites crevasses et forme une fine croûte protectrice.

Résultat, ce badigeon remplace une bonne partie des traitements d’hiver, avec plusieurs effets en même temps :

Protection des troncs contre les œufs, larves et insectes cachés dans les fissures de l’écorce.

Limitation des maladies cryptogamiques comme tavelure, cloque du pêcher ou moniliose.

Aide à la cicatrisation après la taille, en assainissant les plaies.

Régulation thermique : la couleur blanche renvoie la lumière et réduit les fissures dues aux écarts de température.

Quand et comment appliquer le blanc horticole sans se tromper

Le moment idéal pour chauler un arbre fruitier se situe entre novembre et février, pendant le repos végétatif, par temps sec et hors gel. L’arbre a perdu ses feuilles, tout est lisible : c’est le bon moment pour brosser le tronc, enlever mousses et lichens qui peuvent cacher parasites et champignons. Le Parisien conseille « Une brosse en chiendent » ou en paille de riz, assez ferme sans être métallique.

Une fois le tronc nettoyé, on enfile gants, lunettes et vêtements couvrants : la chaux reste corrosive. On peut alors appliquer un blanc du commerce, vendu entre 9 et 17 € le litre, ou préparer son mélange maison en versant 10 litres d’eau dans un seau puis en ajoutant progressivement 1 kg de chaux éteinte, plus 100 g de savon noir si besoin.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Fréquence d’application 1 fois tous les 2 à 3 ans 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le lait de chaux agit comme une barrière physique et alcaline : il colmate les fissures, gêne œufs et spores, tout en protégeant l’écorce du gel. 💡 Le petit plus : Appliquer le badigeon en fin de matinée, quand le tronc s’est légèrement réchauffé, améliore l’adhérence et le séchage. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Utiliser un mélange trop concentré ou badigeonner de jeunes troncs lisses : risques de brûlures irréversibles et d’écorce qui se détache.

Un réflexe d’hiver à rythmer pour préserver la biodiversité

Dans un jardin vivant, nul besoin de repeindre tous les troncs chaque hiver : une application de blanc horticole tous les deux ou trois ans suffit.

Mieux vaut cibler les fruitiers les plus fragiles et garder quelques arbres, haies et tas de bois comme refuges pour les auxiliaires.