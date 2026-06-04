Après l’orage, ces 3 gestes dans les 12 heures qui suivent vont décider du sort de vos cerises

Sous un orage d’été, vos cerises jouent leur survie en 12 heures à peine. Quels gestes adopter sous le cerisier pour éviter l’éclatement et la pourriture ?

Fin de journée écrasée de chaleur, le ciel jaunit, un éclair, puis des trombes d’eau s’abattent sur le jardin. Au petit matin, sous le cerisier, la douche est froide : des grappes de cerises éclatées, collantes, qui commencent déjà à brunir.

Cette scène n’a rien d’une fatalité ni d’un « mauvais millésime ». Quand un orage frappe des fruits presque mûrs, tout se joue dans une fenêtre minuscule : les 12 heures après la dernière goutte. Les gestes adoptés alors décident si vos cerises finiront au panier… ou au compost.

Pourquoi l’orage fait éclater vos cerises en une nuit

Une cerise est surtout faite d’eau. Après plusieurs jours secs, le sol devient dur, puis l’averse le transforme en éponge. Les racines et la peau fine des fruits mûrs absorbent trop d’eau : ce choc hydrique fait gonfler la chair jusqu’à la fissure.

À la moindre fente, les champignons responsables de la moniliose s’installent. Avec une chaleur douce autour de 16 à 18 °C et une forte humidité, ils peuvent, en 48 à 72 heures, transformer l’arbre en cimetière de fruits bruns et mous.

Les 12 heures après l’averse : la routine express à suivre

Dès que le tonnerre s’éloigne, le compte à rebours commence. Nous avons tous déjà regardé les nuages en se disant « on verra bien demain » ; c’est justement ce qu’il faut éviter. Dans les deux premières heures, faites doucement vibrer les branches accessibles pour chasser l’eau et aider le feuillage à sécher vite.

Entre la 2e et la 12e heure, chaque passage sous le cerisier compte. Ramassez toutes les cerises tombées ou fendues, y compris celles éclatées mais encore accrochées, banquets pour guêpes et champignons. Taillez au sécateur propre les rameaux brisés : une coupe nette cicatrise mieux et laisse moins de portes d’entrée.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récolte sauvée Jusqu’à 80 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Récolter avant l’orage enlève les fruits les plus fragiles, puis, dans les 12 heures après la pluie, retirer cerises fendues et rameaux cassés bloque la pourriture et la moniliose. 💡 Le petit plus : Préparez paniers et cagettes dès l’alerte météo, puis étalez les cerises en une seule couche sur un linge sec, au frais, sans les laver. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser l’arbre se débrouiller et abandonner fruits éclatés au sol ou sur les branches en se disant « tant pis pour cette année ».

Avant et après les orages : des réflexes durables pour vos cerises

Les anciens avaient un réflexe payant : courir au jardin avant l’orage pour une « cueillette de sauvegarde ». Si une perturbation est annoncée, visez les cerises bien rouges, légèrement souples. Ce tri rapide peut sauver jusqu’à 80 % de la récolte, surtout si les fruits sont ensuite étalés en une seule couche au frais.

Pour les prochains étés, installez un léger filet anti-pluie ou paragrêle au-dessus de la ramure : il amortit l’impact des gouttes et de la grêle tout en laissant passer l’air et la lumière. Un paillage au pied limite les montagnes russes d’humidité. En hiver, retirez fruits momifiés et pourris ; si la moniliose persiste, un traitement antifongique autorisé ne vient qu’en complément.