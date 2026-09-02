Artichaut : ne coupez surtout pas votre pied en septembre, vous privez votre potager de tout ça

Vous pensiez que le pied d’artichaut avait tiré sa révérence fin août ? En septembre, il cache encore récoltes, rejets et gestes essentiels pour la saison prochaine.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Cynara scolymus 🌸 Nom courant Artichaut 📏 Dimensions 1 à 1,5 m de haut x environ 1 m de large ☀️ Exposition Plein soleil, emplacement chaud et abrité du vent ❄️ Rusticité Environ -5 à -10 °C avec buttage et paillage 🍂 Feuillage Caduc en climat froid, grandes feuilles vert gris très découpées

« Je pensais que la saison était finie… » Sur le carré d’ornement, les grandes tiges ont l’air fatigué, les plus beaux capitules ont déjà été croqués, et beaucoup rangent mentalement le pied d’artichaut au rayon souvenirs d’été. Pourtant, au pied de ces tiges un peu rêches, la plante continue de travailler en silence.

Au potager français, l’artichaut en septembre n’est ni un rescapé ni une exception, c’est un vrai second souffle. Entre petites têtes tardives à récolter, réserves à reconstituer et jeunes pousses à prélever, ce géant méditerranéen a encore tout à donner… à condition de ne pas le couper trop tôt.

En septembre, le pied d’artichaut n’a pas dit son dernier mot

La grande vague de printemps et d’été a déjà eu lieu, c’est vrai. Mais la saison de l’artichaut s’étire souvent jusqu’à fin septembre, voire octobre dans les régions douces. Dans de nombreux jardins, surtout en façade atlantique ou au Sud, le pied continue de porter des capitules secondaires, plus petits, parfaitement comestibles.

Visuellement, les grosses têtes centrales ont été coupées, et restent des tiges latérales coiffées de boutons plus discrets. Tant que les bractées restent bien serrées et que la tête est lourde et ferme en main, la récolte est encore d’actualité. Dès que le capitule s’ouvre et laisse voir le violet, la plante a commencé sa floraison et la partie comestible a filé.

Ce que le pied d’artichaut prépare discrètement pour l’année prochaine

Loin d’être un simple légume annuel, l’artichaut est une vivace à souche charnue. Pendant tout l’été, il a puisé dans ses réserves pour fabriquer tiges et têtes. En septembre, le feuillage encore vert recharge le “cœur” du pied en sucres et en énergie, ce qui conditionne la force des pousses de l’année suivante. Si on rase tout trop tôt, on freine ce remplissage discret.

À la base, de nouveaux rejets apparaissent en couronne : ce sont les fameux oeilletons. Ils ont déjà pris du volume à la fin de l’été et portent leurs propres petites racines. Ces jeunes pousses deviendront les tiges productives de demain ou de parfaits éclats à replanter ailleurs. Quand on les ignore, le pied vieillit sur place, se fatigue, et les capitules rétrécissent année après année.

Les bons gestes sur l’artichaut en septembre

Tout le mois, une petite tournée tous les deux ou trois jours autour du pied suffit. On coupe les têtes prêtes avec un couteau bien aiguisé ou un sécateur, en laissant 5 à 10 cm de tige pour une meilleure conservation. On récolte la plupart des petits capitules avant qu’ils ne s’ouvrent, et l’on peut en laisser un ou deux monter en fleur pour le spectacle et pour les pollinisateurs. D’ailleurs, après une grosse coupe, un arrosage soigné et une fine couche de compost au pied soutiennent la souche sans relancer un feuillage trop tendre.

Vient ensuite le moment-clé de la division des vieux pieds, idéale en septembre, quand le sol est encore chaud. Sur un pied âgé de trois à cinq ans, on déterre délicatement, on sépare quelques beaux oeilletons bien racinés et on les replante à 80 cm – 1 m de distance, dans une terre riche et drainée. Petit bonus : dans les régions plus froides, on commence dès la fin du mois à butter la base et à pailler généreusement, tout en attendant vraiment les premières fortes fraîcheurs pour rabattre les tiges qui ont donné, afin de ne pas saboter cette dernière phase si précieuse pour la récolte de l’année prochaine.