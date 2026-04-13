Avril : mes poules pondent deux fois plus grâce à cet aliment croustillant que presque aucun éleveur n’utilise
Début avril, mon petit poulailler de jardin tournait au ralenti, jusqu’au jour où un complément discret a relancé la ponte. Entre soleil et vers de farine, ce rituel a tout changé.
Début avril, le jardin se réveille, les primevères s’ouvrent… et le poulailler aussi. Pourtant, dans bien des basses-cours, le panier à œufs reste tristement léger alors que la saison s’annonce généreuse. Puis, après l’ajout d’une petite gourmandise croustillante dans la gamelle, les pondoirs se sont remplis à vue d’œil.
Le mois d’avril correspond au grand redémarrage hormonal de la poule domestique (Gallus gallus domesticus) : les jours s’allongent, l’air se radoucit, le fameux pic de ponte commence. En donnant un coup de pouce ciblé à ce moment précis, de nombreux éleveurs amateurs ont eu l’impression que leurs poules pondaient presque deux fois plus… sans forcer, juste en ajustant le menu.
Avril, le moment stratégique pour soutenir la ponte
Avec la lumière qui augmente, l’organisme se remet en mode “usine à œufs” et chaque nid redevient une petite manufacture quotidienne. Mais fabriquer un œuf complet par jour demande une énergie folle : protéines pour le jaune, calcium pour la coquille, minéraux pour tout assembler.
Si la ration reste la même qu’en hiver, les poules puisent dans leurs réserves, se fatiguent et la cadence retombe. Un apport ponctuel mais puissant en protéines animales, en plus de l’aliment complet pour poules pondeuses, change totalement la donne en avril.
Le petit aliment miracle : les vers de farine
Derrière ce “truc” qui affole le poulailler se cachent les vers de farine séchés, larves du ténébrion meunier (Tenebrio molitor). Richement protéinés (autour de 50 %), pleins de lipides faciles à digérer et parfois enrichis en vitamine D3, ils sont devenus la friandise chouchou des poules dans les rayons volailles de Botanic, Jardiland ou chez les marques spécialisées.
Nous avons tous déjà lancé une poignée un peu trop généreuse “pour leur faire plaisir”. Mieux vaut un rituel précis : environ 10 à 15 g par poule, deux à trois fois par semaine, jetés à la volée pour les faire gratter et bouger, tout en gardant cette gourmandise en dessous de 10 % de la ration. Pour s’y retrouver facilement :
- base quotidienne : aliment complet pondeuse et eau fraîche à volonté ;
- complément : vers de farine séchés en petite poignée mesurée ;
- jamais de remplacement total du grain par les insectes.
Vers de farine et soleil : le duo qui change tout au jardin
L’autre moitié de la recette se joue dehors. En avril, rallonger les sorties en plein air permet aux poules de profiter de la lumière, qui stimule naturellement la synthèse de vitamine D et l’utilisation du calcium, pour des coquilles bien dures. Bains de poussière et grattage détendent le groupe.
Dans une basse-cour de jardin, ce rituel est simple à installer : ouverture un peu plus tôt, petite poignée de vers de farine séchés à la sortie, journée au soleil autour du potager, puis retour au perchoir avec eau propre et complément minéral à disposition. De quoi transformer chaque printemps en saison d’abondance, durablement et en douceur.
En bref
- 🐔 Début avril, dans un poulailler familial, des Gallus gallus domesticus fatiguées voient leur ponte stagner malgré le retour des beaux jours.
- 🌾 L’ajout mesuré d’un complément protéique à base de Tenebrio molitor s’intègre à l’aliment complet pour soutenir la ponte au moment clé d’avril.
- 🌞 En associant friandises protéinées, sorties au soleil et soins de base, la basse-cour se transforme, avec des pondoirs bien plus remplis qu’en hiver.
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