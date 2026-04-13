Avril : mes poules pondent deux fois plus grâce à cet aliment croustillant que presque aucun éleveur n’utilise

Début avril, mon petit poulailler de jardin tournait au ralenti, jusqu’au jour où un complément discret a relancé la ponte. Entre soleil et vers de farine, ce rituel a tout changé.

Début avril, le jardin se réveille, les primevères s’ouvrent… et le poulailler aussi. Pourtant, dans bien des basses-cours, le panier à œufs reste tristement léger alors que la saison s’annonce généreuse. Puis, après l’ajout d’une petite gourmandise croustillante dans la gamelle, les pondoirs se sont remplis à vue d’œil.

Le mois d’avril correspond au grand redémarrage hormonal de la poule domestique (Gallus gallus domesticus) : les jours s’allongent, l’air se radoucit, le fameux pic de ponte commence. En donnant un coup de pouce ciblé à ce moment précis, de nombreux éleveurs amateurs ont eu l’impression que leurs poules pondaient presque deux fois plus… sans forcer, juste en ajustant le menu.

Avril, le moment stratégique pour soutenir la ponte

Avec la lumière qui augmente, l’organisme se remet en mode “usine à œufs” et chaque nid redevient une petite manufacture quotidienne. Mais fabriquer un œuf complet par jour demande une énergie folle : protéines pour le jaune, calcium pour la coquille, minéraux pour tout assembler.

Si la ration reste la même qu’en hiver, les poules puisent dans leurs réserves, se fatiguent et la cadence retombe. Un apport ponctuel mais puissant en protéines animales, en plus de l’aliment complet pour poules pondeuses, change totalement la donne en avril.

Le petit aliment miracle : les vers de farine

Derrière ce “truc” qui affole le poulailler se cachent les vers de farine séchés, larves du ténébrion meunier (Tenebrio molitor). Richement protéinés (autour de 50 %), pleins de lipides faciles à digérer et parfois enrichis en vitamine D3, ils sont devenus la friandise chouchou des poules dans les rayons volailles de Botanic, Jardiland ou chez les marques spécialisées.

Nous avons tous déjà lancé une poignée un peu trop généreuse “pour leur faire plaisir”. Mieux vaut un rituel précis : environ 10 à 15 g par poule, deux à trois fois par semaine, jetés à la volée pour les faire gratter et bouger, tout en gardant cette gourmandise en dessous de 10 % de la ration. Pour s’y retrouver facilement :

base quotidienne : aliment complet pondeuse et eau fraîche à volonté ;

complément : vers de farine séchés en petite poignée mesurée ;

jamais de remplacement total du grain par les insectes.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Budget Modéré 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les vers de farine apportent un concentré de protéines et d’énergie exactement au moment où le corps de la poule en demande le plus. Associés au retour de la lumière d’avril, ils soutiennent la fabrication du jaune, du blanc et des coquilles sans épuiser l’organisme. 💡 Le petit plus : jeter les vers sur une zone de terre meuble transforme la collation en séance de sport et de chasse, idéale pour des poules vives et moins stressées. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : remplacer l’aliment complet par des vers de farine ou en distribuer à volonté, au risque de rendre les poules trop grasses et de faire chuter la ponte.

Vers de farine et soleil : le duo qui change tout au jardin

L’autre moitié de la recette se joue dehors. En avril, rallonger les sorties en plein air permet aux poules de profiter de la lumière, qui stimule naturellement la synthèse de vitamine D et l’utilisation du calcium, pour des coquilles bien dures. Bains de poussière et grattage détendent le groupe.

Dans une basse-cour de jardin, ce rituel est simple à installer : ouverture un peu plus tôt, petite poignée de vers de farine séchés à la sortie, journée au soleil autour du potager, puis retour au perchoir avec eau propre et complément minéral à disposition. De quoi transformer chaque printemps en saison d’abondance, durablement et en douceur.