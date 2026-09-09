Brise-vue : cette erreur que tout le monde fait fragilise votre clôture, voici la règle secrète des pros
À l’abri des regards mais pas des rafales, votre brise-vue tendu comme un tambour met la clôture en danger. Comment les pros jouent-ils avec le vent sans perdre d’intimité ?
Sur beaucoup de terrasses, la scène se répète : une toile verte, parfaitement tendue, masque la rue du bas jusqu’en haut du grillage. On se sent enfin à l’abri des regards… jusqu’à la première nuit de bourrasques, où la clôture se met à vibrer, grincer, parfois même à plier. Le coupable n’est pas toujours le vent, mais la manière dont le brise-vue a été posé.
Les paysagistes, eux, ont pris l’habitude de laisser leur brise-vue respirer. Plutôt qu’un mur opaque tendu comme une voile de bateau, ils choisissent des écrans légèrement ajourés, qui laissent passer une part du vent et même un soupçon de lumière. Un détail presque invisible, mais qui change tout pour la durée de la clôture.
Quand le brise-vue se transforme en voile de bateau
Lorsqu’une toile est totalement hermétique et tendue au maximum, elle se comporte exactement comme la voile d’un bateau. Le vent ne peut plus la traverser : toute sa force vient frapper la surface, qui la transmet aux poteaux et au grillage. Ce n’est souvent ni la toile ni les colliers qui lâchent en premier, mais la structure elle-même, qui finit tordue ou arrachée.
Noyé par le besoin de se cacher, on choisit souvent la toile la plus lourde, puis on la tend comme une peau de tambour. Tant que le temps est calme, rien ne bouge ; mais aux premières rafales, cette surface pleine devient un véritable levier sur la clôture.
La règle des 30 % que les pros appliquent sans le dire
Les professionnels parlent de brise-vue « respirant ». D’ailleurs, ils visent un écran qui laisse filtrer environ 30 % du vent, ce qui correspond à un brise-vue ajouré affichant 70 à 80 % d’occultation. À l’œil nu, les passants ne distinguent plus grand-chose de votre terrasse ; pourtant, l’air trouve suffisamment d’ouvertures pour s’échapper, ce qui diminue fortement la pression sur les poteaux.
Autre secret de pro : soigner l’esthétique sans attirer l’œil. Ils misent sur un fond discret, souvent gris anthracite ou brun mat, qui recule visuellement et met en avant les plantes. Filet tissé ou claustra à lames espacées se marient aussi bien avec balcon qu’avec petit jardin.
Corriger un brise-vue trop tendu avant la prochaine tempête
Si la toile est déjà en place, l’idée n’est pas de tout arracher, mais de lui rendre un peu de souplesse. Il suffit souvent de détendre les liens, d’ajouter un câble en haut et en bas, puis de choisir, au prochain remplacement, un modèle ajouré autorisé par le PLU ou la copropriété.
Sources
En bref
- Sur de nombreuses terrasses exposées au vent d’automne, les brise-vues trop tendus transforment grillages et poteaux en véritables voiles fragilisant la clôture. 🌬️
- Les paysagistes privilégient un brise-vue ajouré, associé à des fixations adaptées, pour limiter l’effet de voile tout en préservant la discrétion du jardin. 🛠️
- Une simple règle des 30 % et le bon taux d’occultation suffisent à changer radicalement la résistance de votre installation face aux bourrasques. 📏
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