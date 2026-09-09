Il plante une haie de bambous près de la clôture : 9 ans plus tard, le juge tranche qui paiera la pelle mécanique

Au bord d’une route française, un propriétaire a planté des bambous limite de propriété pour gagner en intimité. Neuf ans plus tard, rhizomes, loi 2024 et juge s’invitent à la note.

Un printemps, il a aligné des bambous le long de sa clôture pour oublier la route derrière sa maison. Rideau vert, pousse éclair, intimité retrouvée. Neuf ans plus tard, c’est une assignation qui tombe : son voisin l’emmène au tribunal, où un juge désignera qui paiera la pelle mécanique.

Cette histoire n’a rien d’isolé. Partout en France, des haies de bambous limite de propriété plantées pour se protéger de la route ou des voisins ont fini par traverser les clôtures grâce à leurs rhizomes, capables de courir à 15 ou 20 mètres. Avec la loi de 2024, l’addition peut devenir salée.

Quand le rideau de bambous finit sur le banc des accusés

Dans le cas qui a fait réagir les juristes, tout semblait pourtant conforme. Le propriétaire a choisi un bambou traçant du genre Phyllostachys, planté à quelque distance de la clôture, convaincu de respecter les règles de l’article 671 du code civil. En surface, le brise‑vue montait parfaitement droit.

Sous terre, les choses se sont jouées autrement. Les rhizomes ont filé sous la limite, puis sous la pelouse et la terrasse du voisin, jusqu’à soulever dalles et palissade. Après des arrachages improvisés et des échanges tendus, le différend a fini au tribunal, devis à l’appui.

Bambous et limites : ce que le Code civil change pour vous

Nous avons tous déjà pensé qu’en respectant les distances, nous étions tranquilles. L’article 671 impose deux mètres entre la limite de propriété et les végétaux dépassant cette hauteur, cinquante centimètres pour les autres, et les bambous sont assimilés à des arbres. L’article 673 autorise le voisin envahi à couper racines et rhizomes à la limite, mais cela ne fait que contenir le problème.

La loi n° 2024‑346 a inscrit noir sur blanc l’article 1253 sur le trouble anormal de voisinage : celui qui crée un dommage doit le réparer, même sans faute prouvée. Une haie plantée de bonne foi et dans les règles, mais qui abîme terrasse ou muret du voisin, peut donc obliger son propriétaire à financer arrachage, barrière anti‑rhizomes et travaux de réparation.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Coût potentiel évité plusieurs milliers d’€ 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Enterrée assez profondément, la barrière anti-rhizomes forme un mur continu que les racines ne peuvent pas traverser et les oblige à remonter côté jardin, où elles sont faciles à couper. 💡 Le petit plus : choisir d’emblée un bambou non traçant réduit encore la pression sur la barrière et l’entretien au fil des années. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : planter un bambou traçant sans barrière au ras de la clôture en pensant que le respect des distances légales suffira.

Planter ou rattraper ses bambous sans se fâcher avec le voisin

La prévention reste la meilleure alliée. Près d’une limite de propriété, les paysagistes privilégient les bambous non traçants du genre Fargesia. Si l’on tient aux variétés traçantes, une véritable barrière anti‑rhizomes descendue sur 60 à 80 cm autour du massif limite la fuite des racines. Quand les bambous du voisin ont déjà envahi le jardin, il faut documenter les dégâts, tenter un accord, puis invoquer le trouble anormal de voisinage pour obtenir arrachage, barrière et remise en état.