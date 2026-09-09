En septembre, cette erreur sur les tiges fanées de vos hortensias peut ruiner toute la floraison de l'an prochain

Chaque septembre, des hortensias couverts de fleurs fanées donnent envie de tout couper. Mais un geste trop net sur ces tiges décide silencieusement de la floraison de l’été prochain.

En septembre, les massifs d’hortensias se couvrent de boules brunies, ces fleurs fanées d’hortensias qui donnent envie de dégainer le sécateur pour que le jardin paraisse net avant l’automne. Un coup sec, les tiges fanées disparaissent… et avec elles, parfois, la floraison de l’été prochain.

Car sous l’écorce de vos hortensias, la saison suivante est déjà en chantier. Pause Maison rappelle que, chez les hortensias macrophylla, les futures fleurs commencent à se former dès la fin de l’été : un geste trop radical en septembre décide donc directement du nombre de boules colorées qui illumineront la terrasse l’an prochain.

En septembre, vos hortensias construisent leurs bourgeons de demain

Ces hortensias à grosses têtes, comme Hydrangea macrophylla, serrata ou quercifolia, fleurissent sur le bois formé l’année précédente. Autrement dit, les petits renflements que l’on voit déjà le long des tiges en fin d’été sont des bourgeons floraux prêts à se réveiller au printemps. Les supprimer, c’est demander à l’arbuste de tout recommencer de zéro.

À l’inverse, Hydrangea paniculata et Hydrangea arborescens ont produit leurs fleurs de l’année sur des pousses toutes neuves. Ceux-là supportent une taille plus franche, mais plutôt en fin d’hiver. Confondre ces groupes a déjà coûté leur floraison à de nombreux massifs, transformés, selon la Fédération Nationale des Producteurs de l’Horticulture et des Pépinières, en simples boules de feuilles.

Où couper les tiges fanées… et quand ne surtout pas y toucher

Nous avons tous déjà eu ce réflexe de vouloir faire propre en rabattant les tiges fanées bien bas. Sur Hydrangea macrophylla ou serrata, c’est précisément ce qu’il faut éviter en septembre : la bonne coupe se fait juste au-dessus de la première paire de gros bourgeons, bien dodus, en redescendant depuis la fleur brune.

Dans les régions au climat doux, les experts conseillent de retirer ainsi chaque tête fanée avec un sécateur propre, en biais et sans toucher aux bourgeons. En climat froid en revanche, la Société Nationale d’Horticulture de France recommande souvent de laisser les boules sèches en place : elles forment un petit casque qui protège les bourgeons des premières gelées.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps par arbuste 5 à 10 min 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En septembre, les bourgeons floraux des hortensias à vieux bois sont déjà formés ; en coupant juste au-dessus, on garde toutes les futures fleurs tout en allégeant la tige. 💡 Le petit plus : En zone froide, on peut attendre la fin de l’hiver pour supprimer les têtes sèches les plus exposées, une fois le risque de gros gel passé. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Rabattre toutes les tiges sous la première paire de bourgeons ou raser l’arbuste en septembre : vous supprimez d’un seul geste presque toute la floraison de l’été suivant.

Les bons gestes après la taille pour une floraison généreuse

Une fois les fleurs fanées gérées au bon endroit, il reste à aider l’hortensia à passer l’hiver. Un paillage généreux au pied limite les écarts de température et garde un sol légèrement frais, comme le conseillent les professionnels. On a aussi apporté un peu de compost bien mûr en surface et maintenu un arrosage régulier tant que la terre est sèche.