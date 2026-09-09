Plus personne ne pose de pièges à taupes : cet ingrédient de cuisine enterré dans les galeries les fait enfin fuir

À l’automne 2026, les jardiniers français délaissent les pièges à taupes pour une astuce d’ail contre les taupes héritée des grands-parents. Comment ce simple geste dans les galeries change la donne sans abîmer la biodiversité ?

Pelouse trouée comme un gruyère, potager transformé en champ de mines… et au milieu, ces pièges à ressort qui donnent mauvaise conscience. Beaucoup de jardiniers ont rangé définitivement les pièges à taupes au fond de l’abri, jugés trop cruels et décevants sur la durée.

À la place, un geste discret circule de jardin en jardin : enterrer un simple ingrédient de cuisine dans les galeries. Une astuce transmise par les grands-parents, remise au goût du jour en 2026, qui mise sur le vrai point faible de la taupe plutôt que sur la force brute.

Pourquoi les taupinières explosent à la rentrée et pourquoi les pièges déçoivent

Fin d’été et début d’automne, le sol reste chaud, les premières pluies tombent, les vers de terre abondent. Pour la taupe européenne, c’est un buffet à volonté. Elle a alors intensifié son activité et a creusé un réseau de galeries souterraines sur plusieurs mètres, reliées aux monticules de terre fraîche que l’on voit en surface.

Pièges mécaniques, ultrasons, inondations… Beaucoup ont tout essayé. Résultat : quelques taupinières disparaissent, d’autres réapparaissent plus loin, parfois au prix d’animaux blessés et d’un jardin bouleversé. D’où l’envie croissante de méthodes douces, qui éloignent sans tuer.

Comprendre la taupe pour mieux la faire fuir : l’astuce de l’ail enterré

Nous avons tous déjà imaginé la taupe comme presque aveugle. C’est vrai que sa vue est faible, mais son véritable radar, c’est l’odorat. Dans l’obscurité totale, elle se repère, chasse et détecte les dangers grâce aux odeurs qui circulent dans ses couloirs. Introduire une odeur forte et inhabituelle au cœur de ce réseau a donc tout perturbé et l’animal a préféré déménager.

C’est là qu’intervient l’ail contre les taupes. Une gousse d’ail anti taupe épluchée libère des composés soufrés très puissants au contact de l’air humide du sol. Le bon geste consiste à ouvrir délicatement une taupinière fraîche, glisser une ou deux gousses épluchées dans la galerie, puis reboucher légèrement pour concentrer l’odeur. En répétant sur plusieurs taupinières, surtout autour du potager, on a peu à peu transformé la zone en “couloir interdit” pour la taupe.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité élevée/10 Coût de la méthode gratuit 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les gousses d’ail épluchées libèrent des composés soufrés à l’odeur très forte. Dans une galerie confinée, ces effluves saturent l’air et agressent l’odorat hypersensible de la taupe, qui choisit alors de déplacer ses tunnels vers une zone plus neutre. 💡 Le petit plus : traiter plusieurs taupinières à la fois, surtout après la pluie, crée une barrière odorante continue autour du potager ou des massifs à protéger. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser les gousses sur le monticule ou arroser abondamment juste après, car l’odeur se disperse ou se dilue avant d’imprégner les galeries.

Faire durer l’effet : régularité, plantes alliées et plan B doux

Comme souvent au jardin, tout se joue dans la durée. La pluie a peu à peu dilué l’odeur d’ail, il a donc fallu renouveler l’opération toutes les une à deux semaines environ, surtout sur sol léger et riche en vers. Certains ont alterné avec des feuilles de sureau froissées ou planté quelques euphorbes épurge en bordure, des odeurs que les taupes détestent aussi, même si leur efficacité reste variable.

Quand les galeries sont très anciennes, l’ail a parfois été complété par des solutions douces du commerce, comme des granulés répulsifs utilisables en agriculture biologique ou des dispositifs ultrasoniques bien placés. Les pièges durs et fumigènes, eux, ont été laissés en dernier recours. Un choix qui permet de garder un sol vivant, tout en rendant la taupe beaucoup moins envahissante autour des massifs et du potager.

Sources Maison & Travaux

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