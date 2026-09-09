Rosiers : cette dose minuscule de cendre de bois suffit en septembre, au-delà vous les condamnez

Un soir de septembre, j’ai répandu une épaisse couche de cendre de bois autour de mes rosiers pour les « booster ». Quelques jours plus tard, un pépiniériste m’a expliqué que ce geste banal pouvait les fragiliser et m’a révélé sa vraie dose.

En septembre, le réflexe est tentant : vider le seau de cendre au pied des rosiers pour « les nourrir » avant l’hiver. En quelques poignées, le sol se couvre d’un voile gris et l’on imagine offrir un soin d’automne idéal.

Puis un pépiniériste lève un sourcil : avec cette épaisseur, vous avez sans doute offert à vos rosiers plus de stress que de nutriments. Sa bonne dose de cendre de bois pour un pied isolé tient littéralement dans une seule main.

Pourquoi la cendre fascine autant les amoureux de rosiers

Les rosiers sont de grands gourmands : leurs floraisons répétées ont souvent épuisé le sol. La cendre de bois rosiers, issue de bûches non traitées, concentre potasse, calcium, un peu de phosphore et de magnésium, qui renforcent couleur, tenue des fleurs et feuillage bien vert. Mais cette poudre très alcaline a aussi corrigé des sols trop acides ; utilisée sans mesure, elle fait grimper le pH, libère trop de sels minéraux et a déjà brûlé les racines les plus fines. Autour des rhododendrons, azalées, camélias ou hortensias bleus, ce geste reste pourtant à proscrire.

La vraie dose : ce qu’un pépiniériste tient dans une main

Les professionnels parlent chiffres plutôt que « grosses poignées ». Leur limite absolue est 100 g/m², la dose de confort autour de 70 g/m², soit une poignée légère ; pour un rosier isolé, une simple pincée suffit, et si le pied paraît tout blanc, vous avez déjà trop mis. Avant d’arriver au massif, la cendre doit être froide depuis au moins 48 heures, sèche, tamisée, les pépiniéristes l’ont fait glisser entre leurs doigts pour traquer la moindre braise, puis ils la posent en voile fin sur sol humide, griffent, arrosent et ne dépassent jamais un ou deux apports par saison, septembre compris. Un test de pH du commerce permet ensuite de vérifier que le sol n’est pas devenu trop calcaire.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Dose conseillée 70 g/m² 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En faible quantité, la cendre de bois apporte potasse et calcium, nourrit les rosiers gourmands et corrige légèrement un sol trop acide. 💡 Le petit plus : Saupoudrer sur sol humide, griffer le dessus et arroser ensuite limite les pertes et protège les racines. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Vider un seau entier au pied d’un massif ou dépasser 100 g/m², surtout sur sol déjà calcaire ou très sec.

Vous en avez mis trop : les gestes qui rattrapent le tir

Si le pied de vos rosiers, surtout s’ils viennent d’être plantés, s’est retrouvé recouvert d’une couche grise en septembre, tout n’est pas perdu. D’ailleurs, quelques gestes rapides limitent les dégâts sur les racines et ont déjà sauvé bien des massifs qui commençaient à jaunir.

Griffez le sol et retirez la cendre visible autour du pied.

Arrosez abondamment pour diluer les sels minéraux.

Ajoutez 3 à 5 cm de compost mûr ou de terreau de feuilles.

Suspendez tout apport de cendre et surveillez feuillage et pousses.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Gardez toujours ce résidu de cheminée : vos rosiers en raffolent, mais la plupart des jardiniers le jettent encore»