Ce geste oublié des anciens sur le tronc évite brûlures et parasites à vos arbres fruitiers en pleine canicule

Chaque été, nos grands-parents prenaient le temps de chauler le tronc des arbres fruitiers, bien avant que les canicules ne s’invitent au verger. Derrière ce blanc discret, un bouclier a évité à bien des pommiers et cerisiers des dégâts que l’on ne soupçonne pas toujours.

Dans les vieux vergers, les troncs de pommiers ou de cerisiers ont longtemps été recouverts d’un manteau blanc, chaque été, comme s’ils avaient été trempés dans un pot de peinture. Ce geste de paysan, que l’on a pris pour une fantaisie déco, a en réalité sauvé bien des arbres quand le soleil a tapé fort.

Aujourd’hui, avec des canicules qui arrivent plus tôt et durent plus longtemps, ce réflexe revient en force. Chauler le tronc des arbres fruitiers n’a rien d’un caprice esthétique : ce badigeon discret a empêché des brûlures, des fissures profondes et même des attaques de parasites que l’on a parfois découvert trop tard.

Ce que cache vraiment ce “blanc” sur les troncs

Concrètement, chauler le tronc des arbres fruitiers consiste à les badigeonner de blanc arboricole, un lait de chaux très alcalin. Cette croûte claire a réfléchi la lumière, protégé l’écorce des coups de soleil l’été et du gel l’hiver. Elle a aussi assaini les troncs en limitant moniliose, tavelure du pommier, cloque du pêcher ou coryneum, sans cocktails d’insecticides.

Quand un tronc non protégé a chauffé en plein après-midi puis a subi une nuit fraîche, le bois s’est dilaté puis contracté trop vite : l’écorce s’est fendue, laissant des portes grandes ouvertes aux larves et champignons. Le badigeon à la chaux a joué le rôle d’écran total naturel, gardant le tronc plus frais et beaucoup plus homogène.

Comment chauler sans brûler ses arbres ni sa peau

Pour un jardin familial, mieux vaut choisir un seau de blanc arboricole prêt à l’emploi, vendu en rayon jardinage naturel chez Gamm Vert, Botanic, Jardiland ou Leroy Merlin. La chaux vive arboricole en poudre existe, mais elle est corrosive : gants, lunettes, manches longues et pantalon ont alors été indispensables, car le mélange avec l’eau a bouillonné et dégagé une forte chaleur.

Les anciens ont chaulé entre septembre et avril, hors gel, pluie et vent, souvent en fin d’hiver pour que la couche tienne avant la floraison. Nous avons tous déjà vu des jeunes troncs grillés en plein soleil : dans un verger très exposé, un rappel léger au début de l’été, sur bois bien sec, a protégé l’écorce des canicules. Toujours sur des arbres déjà adultes, écorce brossée pour enlever mousses et lichens, et en évitant soigneusement les bourgeons.

L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Fréquence conseillée Tous les 2 à 3 ans 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La couche de chaux renvoie une grande partie des rayons du soleil, le tronc chauffe moins et ne se fissure plus. Son pH très basique crée un milieu défavorable aux larves d’insectes et aux spores de champignons qui cherchaient refuge dans les creux de l’écorce. Le petit plus : passer la brosse à chiendent la veille, puis appliquer le blanc arboricole tôt le matin ou en fin de journée, juste avant une période annoncée de fortes chaleurs. À NE JAMAIS FAIRE : badigeonner un tronc jeune ou humide avec une chaux très concentrée, en plein soleil, au risque de brûler l’écorce au lieu de la protéger.

Le bon réflexe pour des fruitiers qui traversent les années

En adoptant ce vieux geste une fois tous les deux ou trois ans, le verger a mieux résisté aux parasites et aux maladies cryptogamiques, et les traitements chimiques sont restés au placard. Petit bonus : sur les jeunes sujets encore très lisses, on préfère une protection mécanique (gaine, voile d’ombrage) ou une chaux très diluée, le temps que l’écorce se renforce et supporte ce véritable bouclier minéral.