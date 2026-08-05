Ce légume du potager : cette habitude après la récolte le fait pourrir avant l'hiver, le geste clé à connaître

Chaque été, des cagettes d’oignons finissent en bouillie dans la cave, faute d’un simple geste oublié avant la récolte. Voici comment éviter ce piège sans matériels compliqués.

Au coeur de l’été, on arrache les oignons, on les pose en cageots et, réflexe rassurant, on file les ranger à la cave. Quelques semaines plus tard, odeur piquante, bulbes mous, une partie de la récolte finit au compost sans que l’on sache pourquoi.

Cette mésaventure n’a rien d’une fatalité météo : pour la conservation des oignons, ce qui compte n’est pas la cave, mais ce qui se passe avant d’y entrer. Gestion de l’eau, ressuyage, séchage : chaque geste pèse sur le sort des bulbes. Et si l’on réécrivait le scénario pour garder des cagettes impeccables tout l’hiver ?

Le faux bon réflexe qui condamne vos oignons

En rentrant les bulbes aussitôt arrachés, on pense les protéger du soleil et des orages. En réalité, un oignon sorti de terre contient environ 80 % d’eau, dans son collet, là où les fanes rejoignent le bulbe. Tant que ce collet reste gonflé et humide, il fonctionne comme une éponge. En cave fermée, l’oignon transpire, l’air se charge d’humidité et les spores de Botrytis, responsable de la pourriture grise, s’installent.

Pause-Maison (Ouest-France) le résume : « Les oignons ne se conservent pas parce qu’on les protège, ils se conservent parce qu’on les ressuie correctement. » Tant que les tuniques extérieures n’ont pas séché et que le collet ne s’est pas refermé comme un bouchon, chaque bulbe reste vulnérable. Le geste de bon sens se transforme en piège à champignons… d’où l’intérêt de préparer la récolte bien avant de sortir la fourche-bêche.

Avant l’arrachage : savoir quand couper l’eau

Tout se joue plusieurs semaines avant la récolte. Pour les oignons que l’on veut garder l’hiver, les experts de la Société Nationale d’Horticulture de France recommandent de stopper l’arrosage 10 à 15 jours avant l’arrachage, entre fin juillet et mi-août. Le signal est visuel : dès que 50 à 75 % des fanes se couchent et jaunissent, le bulbe a fini de grossir, l’eau doit se retirer, pas arriver par l’arrosoir.

Couper l’eau, c’est lancer le ressuyage sur pied : la plante cesse de pousser, se dessèche, le collet se rétracte et durcit. Beaucoup de jardiniers arrosent pourtant plus fort pour “gonfler” les bulbes ; ils paraissent superbes, mais en octobre les cagettes se remplissent de taches grises et d’oignons mous. Le piège est posé avant même le premier coup de fourche.

L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée 6 mois Pourquoi ça fonctionne ? Séchage au soleil puis en local sec ferme le collet. Le petit plus : Tressez seulement des oignons bien secs. A NE JAMAIS FAIRE : Rentrer les oignons juste après l’arrachage, surtout en sac plastique.

Séchage et stockage : le geste qui les garde jusqu’en hiver

Après ces 10 à 15 jours sans eau et par temps sec, on arrache, puis on laisse les oignons 2 à 3 jours au soleil. Ils sèchent encore 1 à 2 semaines en local aéré, jusqu’à collet fermé, racines cassantes et tuniques croustillantes.

Pour tenir l’hiver, il leur faut un endroit sombre, sec, ventilé, autour de 5 à 10 °C : garage, grenier ou cellier non humide. On les y garde en filets, tresses ou cagettes ajourées, en une couche et en retirant tout bulbe suspect.