Ce petit fruit d'antan que les jardiniers se réarrachent, parfait si votre jardin grille chaque été

Longtemps reléguée au fond des vergers, la groseille à maquereau revient dans les jardins français, portée par des étés plus secs. Quels gestes simples la rendent si à l’aise sous la chaleur ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Ribes uva-crispa 🌸 Nom courant Groseille à maquereau (groseillier à maquereau) 📏 Dimensions 0,8 à 1,5 m x 0,8 à 1,2 m ☀️ Exposition Soleil doux ou mi-ombre ❄️ Rusticité Au moins -20 °C 🍂 Feuillage Caduc

Dans de nombreux jardins, un petit arbuste rond couvert de baies translucides revient discrètement s’installer entre les framboisiers et les rosiers. Là où d’autres fruits grillent en plein soleil, lui reste étonnamment vaillant, même après plusieurs jours sans pluie. Son allure un peu rétro évoque les vergers de grand-mère, mais son comportement est résolument moderne.

Ce comédien de l’ombre, c’est la groseille à maquereau. Longtemps boudée au profit des fraises bien sages, elle gagne aujourd’hui du terrain grâce à son entretien simplifié, sa productivité et sa belle tenue face aux étés secs. De quoi intriguer tous ceux qui rêvent de récolter leurs propres petits fruits sans se transformer en jardinier professionnel.

Pourquoi la groseille à maquereau revient sur le devant de la scène

Le groseillier à maquereau coche presque toutes les cases du jardin contemporain : compact, généreux, décoratif au printemps comme en été. Ses fruits ronds, striés, du vert pâle au rouge, réveillent immédiatement les souvenirs de tartes brillantes et de confitures maison. Ce côté “fruit d’antan” plaît aux familles qui cherchent du local, du simple, loin des variétés exotiques trop fragiles.

Son autre atout tient à son tempérament rustique. Ribes uva-crispa supporte des hivers bien en dessous de -20 °C et, une fois bien installé, encaisse beaucoup mieux le manque d’eau que des framboisiers ou des myrtilliers. Avec un sol riche, bien drainé et protégé par un bon paillage organique, les buissons continuent d’offrir plusieurs kilos de baies, même lorsque l’été se durcit.

Le cultiver sans se compliquer la vie, même quand il fait très chaud

La groseille à maquereau aime les terres fraîches, profondes, riches en humus. On la plante de préférence à l’automne, en plein sol, au soleil doux ou à mi-ombre, en espaçant les pieds d’environ 1,50 m. Un trou large, un seau de compost bien mûr, un arrosage copieux à la plantation, et le pied est lancé pour des années. En pot, un grand contenant bien drainé et un terreau fertile suffisent, à condition de surveiller un peu plus l’arrosage.

Nous avons tous déjà laissé un petit fruitier dépérir faute de temps ou d’eau. Ce n’est pas le style de la groseille à maquereau. Après l’implantation, l’entretien se résume surtout à quelques gestes clés :

pailler généreusement le pied chaque printemps,

arroser en profondeur uniquement lors des longues périodes sans pluie,

tailler légèrement après la récolte pour éclaircir le centre du buisson.

La faire durer et en profiter : variétés, récolte et idées gourmandes

Pour un jardin qui chauffe l’été, mieux vaut choisir des variétés vigoureuses et résistantes aux maladies, notamment à l’oïdium. Certaines, comme les sélections modernes finlandaises ou allemandes, ont été justement créées pour supporter des climats contrastés. En sol paillé, ces arbustes caducs gardent un feuillage bien vert et produisent facilement autour de 3 kg de fruits par pied adulte.

La récolte s’échelonne généralement de mi-juin à mi-août, selon la région. Cueillies bien fermes, les baies sont parfaites en tarte avec un voile de poudre d’amande ; plus mûres, elles se prêtent aux compotes froides servies avec un yaourt nature ou aux salades d’été avec roquette, fromage frais et noisettes. Peu caloriques, riches en vitamine C et en fibres, ces petites sphères acidulées apportent un vrai coup de frais à la table… et une bonne raison de redonner une place de choix à ce fruit trop longtemps oublié.