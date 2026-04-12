Ce printemps, cette bouteille montée à l’envers est la seule à stopper les frelons asiatiques sans tuer vos abeilles

Au printemps 2026, les frelons asiatiques envahissent les jardins français et menacent ruches et terrasses. Ce piège bouteille inversée frelon asiatique, simple à monter, mise sur un appât très particulier pour piéger les reines sans sacrifier les abeilles.

Partout en France, les beaux jours reviennent… et avec eux ce bourdonnement grave qui inquiète les jardiniers. Ce printemps 2026, les reines de frelons asiatiques sortent de leur cachette et foncent vers nos jardins, prêtes à fonder des colonies entières.

Sur les réseaux, les pièges maison se sont multipliés, souvent de simples bouteilles remplies de jus ou de bière sucrée. Problème : ils ont surtout décimé les abeilles. La bonne nouvelle, c’est qu’une version très précise de la bouteille montée à l’envers change complètement la donne.

Pourquoi la fenêtre de tir du printemps est si courte

Introduit accidentellement en 2004 dans le Sud-Ouest, le frelon asiatique a colonisé presque tout le pays et les populations ont augmenté de saison en saison. Les spécialistes ont constaté qu’il peut y en avoir trois à quatre fois plus chaque année : au jardin, cela ressemble à une armée qui grossit sans cesse.

De février à mai, dès que le thermomètre a dépassé 12 à 15 °C, les reines fondatrices sont sorties pour chercher du sucre et bâtir un nid. En piégeant une seule reine au bon moment, on a déjà supprimé un futur nid, soit environ 11 kg d’insectes et près de 97 000 proies, dont une grande partie d’abeilles.

Fabriquer le piège bouteille inversée en cinq minutes

Pour ce piège bouteille inversée frelon asiatique, il suffit d’une bouteille plastique transparente de 1,5 litre. On coupe le tiers supérieur juste sous le goulot, on le retourne comme un entonnoir et on l’emboîte dans la base, puis on fixe avec du ruban adhésif. On a ensuite percé trois ou quatre trous de 10 mm de diamètre, à environ 10 cm du fond, avant d’ajouter 3 à 4 cm de liquide.

Le secret se trouve dans l’appât : un tiers de bière brune, un tiers de sirop de fruits rouges et un tiers de vin blanc sec. La bière et le sirop ont attiré les frelons grâce à leur odeur sucrée fermentée, tandis que l’alcool et l’acidité du vin blanc ont repoussé les abeilles, qui supportent très mal ce parfum.

Astuce de la rédaction Efficacité 9/10 Temps de préparation 5 minutes Pourquoi ça fonctionne ? Bière, sirop et vin blanc attirent les frelons, alors que l’alcool du vin éloigne presque toutes les abeilles. Le petit plus : Réunir plusieurs pièges dans le quartier renforce la protection des ruches. À NE JAMAIS FAIRE : remplir une simple bouteille de jus, miel ou confiture, qui tue surtout les pollinisateurs.

Bien placer le piège et agir avec ses voisins

Le piège a été suspendu entre 1,5 et 2 mètres de haut, en lisière de haie ou près d’un arbre, mais loin des massifs fleuris pour épargner les pollinisateurs. Il se vérifie une fois par semaine, l’appât est changé tous les 8 à 10 jours (tous les 3 à 4 jours s’il fait très chaud) et le récipient n’est pas rincé, pour garder l’odeur des frelons capturés.

La loi du 14 mars 2025 a lancé un plan national doté de 3 millions d’euros par an, mais les experts jugent ce budget dix à trente fois trop faible. D’où l’importance d’actions locales coordonnées : voisins, mairie, ou plateformes comme Freelons qui organisent un piégeage sélectif de printemps.