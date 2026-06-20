Cet arboretum secret de l'Allier, 3 500 variétés autour d'un château, est l'un des plus beaux et vous passez à côté

Au cœur de l’Allier, l’arboretum de Balaine enserre un château bourbonnais dans 20 hectares de paysages à l’anglaise et 3 500 variétés venues du monde entier. Comment ce domaine resté familial depuis plus de deux siècles est-il devenu l’un des jardins les plus secrets et fascinants de France ?

On pense souvent avoir fait le tour des plus beaux jardins français. Pourtant, au bout d’une petite route de l’Allier, un château de briques se niche dans un écrin de verdure très loin du parc classique. Ici, les allées ondulent, les arbres tutoient le ciel et les floraisons se relaient du printemps à l’automne.

Il s’agit de l’Arboretum de Balaine, considéré comme le plus ancien parc botanique et floral privé de France. Sur 20 hectares dessinés à l’anglaise, environ 3 500 variétés venues des cinq continents entourent un château typiquement bourbonnais, classé Monument historique et labellisé Jardin remarquable. Une adresse encore confidentielle que les passionnés citent parmi les plus beaux jardins de France, et qui mérite largement un détour pour qui rêve d’un grand bol de nature élégante.

Un parc à l’anglaise qui enlace un château bourbonnais

À Villeneuve-sur-Allier, l’arboretum de Balaine déroule un paysage de roman autour de sa demeure de briques et de pierre claire. Ce parc à l’anglaise laisse filer des pelouses en vagues, des allées sinueuses et des pièces d’eau ponctuées de petites fabriques. Très vite, la lumière qui joue entre les feuillages et les miroirs d’eau fait oublier la route nationale toute proche.

Environ 3 500 variétés d’arbres, d’arbustes et de fleurs venues du monde entier cohabitent ici. On lève la tête devant un séquoia géant, on longe un majestueux tupelo, on s’arrête devant près de 250 érables du Japon. Comme l’écrit Le Parisien, c’est « un parc où, par l’entremêlement de conifères et de feuillus, le visiteur est transporté dans la forêt primitive des montagnes du sud de la Chine ».

La vision d’Aglaé Adanson, une botaniste en avance sur son temps

L’histoire de Balaine commence au début du XIXe siècle, quand Aglaé Adanson, fille du naturaliste Michel Adanson, hérite en 1812 de cette propriété bourbonnaise. À 30 ans, cette botaniste s’est retirée ici sur une terre réputée difficile qu’il a fallu dompter, acclimant des plantes exotiques rapportées par bateaux, drainant les sols et composant patiemment ce tableau végétal au fil des décennies.

Plus de deux siècles ont passé et le domaine appartient toujours aux Adanson. L’arrière-arrière-petite-fille d’Aglaé, Louise Courteix-Adanson, a ouvert le parc au public en 1971 et en poursuit la métamorphose saison après saison. En flânant entre château habité, allées ombragées et clairières fleuries, le visiteur sent qu’il traverse une histoire familiale autant qu’un jardin d’exception.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps de visite idéal 3 h 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Au printemps ou en automne, une demi-journée suffit pour tout savourer. 💡 Le petit plus : Arriver dès l’ouverture assure des allées presque vides. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Venir en coup de vent et rester seulement près du château.

Balaine au fil des saisons : organiser une visite inoubliable

Ouvert du 15 mars au 15 novembre, de 9 h à 19 h, le parc change de visage à chaque visite. Au printemps, cornouillers à fleurs, azalées et magnolias illuminent les pelouses ; l’été met en scène iris, hydrangeas et rosiers anciens.

À l’automne, les feuillus exotiques et la collection d’érables du Japon embrasent le paysage. Comptez au moins trois heures sur place ; le billet plein tarif coûte 13 € et les chiens tenus en laisse sont bienvenus.