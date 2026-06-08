Cette astuce des anciens avec une pince à linge sur vos tomates peut ruiner ou doper la récolte selon où vous la mettez

En juin, certains jardiniers fixent une pince à linge sur la tige des tomates pour forcer la plante à changer de stratégie. Bien posée, cette pression discrète bouleverse la récolte.

Dans les jardins partagés comme sur les balcons, une scène intrigue en juin : de beaux pieds de tomates, tuteurs alignés… et, en plein milieu de la tige, une simple pince à linge. Non, personne n’a oublié son panier de lessive.

Cette gestuelle venue des anciens cache une astuce de culture très précise pour stimuler la floraison, donc la future récolte, sans dépenser un centime ni sortir de produit chimique. Reste à savoir où poser cette fameuse pince… et sur quels plants oser tenter l’expérience.

Pourquoi les anciens accrochaient-ils une pince à linge aux tomates ?

Comme beaucoup de solanacées, la tomate connaît une forte dominance apicale : l’énergie monte vers le sommet pour allonger la tige principale et produire du feuillage. La plante file alors en hauteur et les premiers bouquets floraux restent parfois timides.

Les anciens avaient observé ce déséquilibre bien avant les manuels de jardinage. Plutôt que d’acheter des engrais de forçage, ils utilisaient une simple pince à linge pour créer un frein mécanique, léger et temporaire, sur la circulation de sève et pousser la plante à fabriquer davantage de fleurs.

Où mettre la pince à linge sur la tige, et à quel moment ?

Nous avons tous déjà vu une tige de tomate trop fine se plier au moindre geste. Pour cette astuce, on attend donc que le plant soit bien installé, avec son tout premier bouquet de petites fleurs jaunes bien formé sur l’axe central, en général fin mai ou début juin.

Ensuite, il suffit de suivre quelques gestes très simples :

Choisir un plant vigoureux, au feuillage bien vert et sans taches.

Repérer le premier bouquet floral sur la tige principale, souvent assez bas.

sur la tige principale, souvent assez bas. Clipser la pince juste en dessous, sans écraser la tige : elle doit tenir sans se planter dans l’écorce.

Laisser la pince 7 à 10 jours maximum, puis la retirer délicatement en maintenant la tige avec l’autre main.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Coût 0 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La pince ralentit légèrement la sève vers la tête ; l’énergie se reporte sur des boutons floraux sous le premier bouquet. 💡 Le petit plus : préférez une pince en bois et testez d’abord sur deux ou trois pieds seulement. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : serrer trop fort ou laisser la pince plus de 10 jours, au risque d’étrangler la tige et de faire mourir le haut du plant.

Ce que la pince change à la récolte… et les pièges à éviter

Sur un pied bien nourri au compost et arrosé en profondeur, ce petit frein a souvent provoqué l’apparition de nouveaux bouquets de fleurs au-dessus de la pince. On observe alors plus de grappes et, potentiellement, plus de tomates, si la plante a assez de ressources pour les grossir.

En revanche, une pince trop serrée ou oubliée plus de dix jours agit comme un garrot : la tige s’étrangle, les feuilles au-dessus flétrissent et le pied peut dépérir. Mieux vaut réserver cette astuce aux sujets solides et la tester d’abord sur deux ou trois plants seulement.