Citronnelle en pot à 40 °C : ce détail sous la plante fait exploser les moustiques chez vous

Sur une terrasse française écrasée par 40 °C, un pot de citronnelle promettait de tenir les moustiques à distance. Jusqu’au soir où un simple regard sous le pot a tout remis en cause.

Tout l’été, la scène a été la même sur des milliers de terrasses : table dressée, air brûlant à 40 °C et, trônant fièrement à côté des verres, un pot de citronnelle censé tenir les moustiques à distance. Pourtant, malgré ce petit totem vert, les piqûres se sont enchaînées, comme si la plante ne servait à rien.

Le déclic est souvent arrivé un soir d’arrosage, en baissant simplement les yeux sous le pot. Dans la soucoupe, un fond d’eau tiède, parfois quelques petites virgules translucides qui frémissent : la vraie nurserie à moustiques était là. Quand on comprend que l’ennemi se cache sous la fameuse plante anti-moustiques, on ne regarde plus sa terrasse de la même façon.

Citronnelle en pot : ce qu’elle fait vraiment aux moustiques

La citronnelle en pot libère bien des molécules odorantes – citronellal, citronellol, géraniol – qui brouillent l’odorat des moustiques et masquent notre odeur de peau. Mais ce mécanisme a surtout été démontré avec l’huile essentielle concentrée, pas avec une simple touffe achetée en jardinerie et posée sur la table de la terrasse.

Sur une terrasse, le rayon d’action de cette barrière verte dépasse rarement cinquante centimètres autour du pot, à peine la largeur d’une chaise. Sans qu’on froisse régulièrement les feuilles, le combo citronnelle en pot moustiques n’a donc rien de magique. Pire, par canicule autour de 40 °C, les composés s’évaporent si vite que l’effet répulsif chute encore.

Sous le pot, la soucoupe s’est transformée en nurserie à moustiques tigres

Dans la soucoupe de pot de fleurs, il suffit de moins d’un centimètre d’eau stagnante pour que tout s’accélère. Les résidus de terre et de feuilles qui s’y déposent composent un bouillon de culture idéal pour la femelle de moustique tigre Aedes albopictus, devenue majoritaire en ville : elle y dépose ses œufs par centaines, été après été.

Ce moustique pond sur les parois, juste au-dessus du niveau de l’eau : vider la soucoupe ne suffit donc pas, il faut la frotter. Selon la chaleur, son cycle dure de 7 à 30 jours, parfois moins de 10, et ses œufs survivent jusqu’à six mois au sec ; à moins de 100 mètres, le moustique qui vous pique est presque toujours né là.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Rythme Hebdomadaire 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En supprimant eau et œufs, on coupe le cycle des moustiques. 💡 Le petit plus : Le sable humide en soucoupe garde l’humidité sans eau. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser une soucoupe pleine d’eau sous la citronnelle, sans la brosser.

Le bon geste : stopper l’eau, garder les plantes

Chaque semaine, un tour de terrasse change tout : vider et frotter soucoupes, seaux, arrosoirs, puis remplir les coupelles utiles avec du sable humide au lieu d’eau.

Une fois l’eau maîtrisée, citronnelle, géranium odorant citronnelle amateur de soleil et mélisse citronnelle, plantée avant mi-juin en sol léger mi-ombragé, offrent un parfum protecteur… à condition que plus aucune soucoupe ne garde d’eau.