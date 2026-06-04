Début juin : ces trois graines de ce légume du potager peuvent nourrir toute votre famille jusqu'en octobre

Début juin, un ancien du village glisse trois graines dans ma main et affirme que c’est le moment idéal pour planter des courgettes en juin. Comment ce geste banal a-t-il transformé un simple carré de terre en réserve de légumes pour toute la famille ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Cucurbita pepo 🌸 Nom courant Courgette 📏 Dimensions 40 à 60 cm de hauteur x 1 à 1,50 m d’envergure ☀️ Exposition Plein soleil, emplacement chaud et abrité ❄️ Rusticité Plante gélive, ne supporte pas le gel (0 °C) 🍂 Feuillage Caduc, grandes feuilles vertes lobées

Début juin, la lumière s’attarde le soir et les potagers s’animent enfin. Dans un petit village, un ancien a tendu trois graines à une jeune voisine en lui murmurant que c’était “pile le moment” pour les glisser en terre. Quelques semaines plus tard, les cagettes de courgettes se sont succédé jusqu’aux premières fraîches d’octobre.

Cette scène pourrait se passer dans n’importe quel jardin de France. Car oui, même pour les retardataires, début juin reste la fenêtre parfaite pour lancer des courgettes en pleine terre, avec une méthode paysanne très simple qui évite engrais coûteux et longues séances d’arrosage. Reste à comprendre comment ces trois petites graines peuvent transformer un coin de pelouse en garde-manger familial.

Début juin, la fenêtre en or pour planter les courgettes

À cette période, le sol a enfin dépassé les 15 °C dans la plupart des régions, seuil indispensable pour que les graines de courgette ne pourrissent pas. Les risques de gel sont derrière nous, y compris au nord et en altitude, et la belle saison devant. En semant en pleine terre tout début juin, la plante a le temps de s’installer, fleurir puis produire sans discontinuer jusqu’aux premiers froids.

L’emplacement idéal est au soleil, dans une terre déjà ameublie et enrichie d’un bon seau de compost bien décomposé. Deux ou trois poquets suffisent largement à nourrir une famille, car un seul pied vigoureux de Cucurbita pepo donne des fruits semaine après semaine de juillet à octobre, surtout si le sol reste frais et vivant.

Le geste de l’ancien : trois graines par poquet, un mètre de liberté

Le fameux semis en poquet, c’est tout simplement un petit trou peu profond où l’on dépose plusieurs graines. On creuse une cuvette de la taille d’une assiette, on mélange un peu de compost à la terre, puis on sème deux à trois grosses graines à 2 ou 3 cm de profondeur. Entre chaque poquet, on laisse environ un mètre : cet espace offre de l’air aux feuilles, limite l’oïdium et laisse passer la lumière.

Nous avons tous déjà semé trop serré, trop arrosé ou tassé la terre “pour bien faire”. Ici, mieux vaut un arrosage doux le jour du semis, puis laisser la magie opérer. En 7 à 10 jours, les jeunes feuilles charnues pointent. Quand chaque poquet compte plusieurs plants de 2 ou 3 feuilles, on éclaircit sans état d’âme pour ne garder que le plus beau, celui qui nourrira la maisonnée tout l’été.

Pailler, récolter, ressemer : des courgettes jusqu’en octobre

Dès que les plants sont bien installés, un épais paillage change tout. Une couche de 5 à 10 cm de matériaux secs – tontes de gazon préalablement séchées, paille, feuilles mortes – garde la fraîcheur, freine l’évaporation et étouffe les herbes indésirables. Résultat : les arrosages se font rares, même en plein été, et les premières courgettes arrivent souvent courant juillet. Cueillies jeunes, autour de 15 à 20 cm, plusieurs fois par semaine, elles stimulent la plante qui continue de produire jusqu’en septembre, voire début octobre.

Pour que ce cadeau se transmette d’une année sur l’autre, il suffit de choisir une variété non hybride (sans mention F1) et de laisser en fin d’été un fruit arriver à maturité complète, bien gros et dur. On l’ouvre, on récupère les graines, on les rince puis on les fait sécher à plat quelques jours, avant de les conserver au sec et à l’abri de la lumière. Les cucurbitacées se croisant facilement, l’idéal est de ne cultiver qu’une seule variété dans le coin, afin que, l’année suivante, trois nouvelles graines rejouent la scène… et remplissent encore les assiettes jusqu’à l’automne.