Elle rentre son laurier-rose à l'abri du gel comme chaque hiver : ce n'est pas le froid qui l'a abîmé, mais son geste de mi-octobre

Chaque automne, une jardinière range son laurier-rose en pot, persuadée de le sauver du gel. Si l’arbuste dépérit cette année, c’est qu’un geste d’octobre a secrètement saboté son hivernage.

Elle a rentré son laurier-rose en pot, comme chaque année, juste avant les premières nuits froides. Sur le balcon, il avait fleuri tout l’été, fidèle décor du sud en plein cœur de la ville. Pourtant, cette fois, quelque chose cloche : feuilles qui jaunissent, tiges molles, port moins généreux. En le posant à l’abri du gel, elle a cru le protéger ; en réalité, la plante était déjà fragilisée.

Le vrai coupable ne se cachait pas dans les prévisions météo, mais dans les petits gestes d’octobre répétés par habitude. Pour réussir l’hivernage laurier-rose, tout se joue bien avant l’entrée au garage ou à la véranda. Taille trop tardive, arrosage prolongé, changement de pièce mal choisi… Ce mois charnière a déjà décidé de la vigueur de la plante pour l’hiver suivant.

Ce n’est pas le gel qui l’a abîmé : le piège d’octobre

Le laurier-rose, Nerium oleander, ralentit naturellement à la fin de l’été. Ses tiges durcissent, il prépare son repos végétatif, cette phase où il économise son énergie pour mieux repartir au printemps. Quand on continue à le “chouchouter” comme en juillet, on casse ce rythme. Une taille mi-octobre a souvent relancé des pousses toutes tendres, gorgées de sève, qui ont mal supporté ensuite les nuits proches de 0 °C.

Les spécialistes rappellent aussi que l’arbuste prépare sa floraison sur les pousses formées la saison précédente. En rabattant tout l’automne venu, la jardinière a supprimé une partie des futurs boutons et ouvert de larges plaies qui ont cicatrisé difficilement au frais. Ce cocktail a rendu l’arbuste vulnérable avant même que l’hiver ne s’installe vraiment.

Tailles et arrosages : ces réflexes d’octobre qui sabotent l’hivernage

Nous avons tous déjà sorti le sécateur un peu tard “pour remettre en forme” le laurier-rose. Or, une taille sévère en octobre a stimulé des pousses non aoûtées, incapables de résister quand le thermomètre a approché les –8 °C. Les pros conseillent la règle du tiers : ne jamais supprimer plus d’une branche sur trois par saison, et, en pot, intervenir plutôt juste après la floraison. Autre piège, l’arrosage : prolongé jusqu’en octobre, il a maintenu le substrat détrempé alors qu’il aurait dû commencer à sécher dès la fin septembre, avec à la clé risque de racines abîmées et de tiges ramollies.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Confort d’hivernage Maximum 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En arrêtant progressivement l’arrosage fin septembre, en évitant les tailles sévères d’octobre et en offrant un local frais et lumineux, on respecte le rythme du laurier-rose : tiges bien mûres, racines aérées, réserves préservées pour la floraison suivante. 💡 Le petit plus : sur balcon, surélever le pot, retirer la soucoupe et entourer le contenant d’un isolant dès octobre limite les chocs de température sur les racines. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tailler à ras mi-octobre, continuer à arroser comme en été puis rentrer le pot dans un salon chauffé à 20 °C.

Bien rentrer son laurier-rose : les bons réflexes pour l’hiver

Pour un hivernage laurier-rose réussi, le moment d’entrée compte autant que le lieu. En pot, il a supporté quelques degrés sous zéro, surtout à l’abri du vent, mais il aurait gagné à rester dehors tant que les prévisions ne descendaient pas vers –2 °C plusieurs nuits de suite. Dès que les nuits ont frôlé 0 °C, la bonne option aurait été un local clair et non chauffé, entre 2 et 10 °C : véranda froide, cage d’escalier lumineuse, garage avec fenêtre, plutôt qu’un séjour à 18 ou 20 °C qui l’épuise.

Une fois à l’abri, la plante a eu besoin de très peu d’eau : un arrosage environ toutes les deux semaines suffisait, seulement quand le substrat se décollait des bords du pot et hors période de gel. Sur la terrasse, retirer la soucoupe, surélever le contenant et le ceinturer de plastique à bulles, complété d’un voile d’hivernage lors des fortes gelées, a souvent fait la différence. Si le laurier-rose montre déjà des feuilles jaunes et des tiges ramollies, mieux vaut désormais cesser toute taille, calmer nettement l’arrosage, protéger du froid et accepter une année de floraison plus discrète, le temps qu’il se refasse une santé.