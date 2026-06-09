Si vous avez un laurier-rose en pot, ce geste de 5 minutes à la première gelée évite qu'il ne pourrisse tout l'hiver

Aux premières gelées, un simple réflexe change le destin de votre laurier-rose en pot sur le balcon. En cinq minutes, vous limitez gel et pourriture tout l’hiver, à condition de le placer au bon endroit.

Sur le balcon, il a fleuri tout l’été. Puis l’hiver est passé par là et, en mars, beaucoup ont retrouvé leur laurier-rose en pot avec des tiges noircies, un feuillage mou, une odeur de terre gorgée d’eau. Ce scénario n’a rien d’une fatalité : dans bien des cas, ce n’est pas la plante qui est capricieuse, mais notre façon de la laisser affronter le froid et l’humidité.

Le laurier-rose est une star des terrasses, mais cette méditerranéenne supporte mal les hivers humides, surtout quand ses racines sont enfermées dans un pot exposé au gel. Bonne nouvelle : un simple geste, à faire dès la première gelée blanche, suffit à le mettre hors de danger et à éviter qu’il ne pourrisse tout l’hiver. En quelques minutes, l’hivernage laurier rose en pot devient beaucoup plus sûr.

Pourquoi votre laurier-rose en pot souffre autant en hiver

Originaire du bassin méditerranéen, le laurier-rose aime le soleil et la chaleur, pas les longues périodes de froid humide. En pleine terre, dans les régions douces, il supporte parfois autour de –5 °C ; mais en pot, ses racines ne sont pas protégées par le sol et la motte gèle bien plus vite. Ajoutez une soucoupe pleine d’eau de pluie, un substrat détrempé qui manque d’air, et les racines commencent à pourrir tout l’hiver.

Le geste de 5 minutes dès la première gelée

Le signal est très simple à repérer : la première fois que la météo annonce des gelées, ou que vous voyez le matin une fine couche de givre sur la terrasse, c’est le moment d’agir. Ne pas attendre “que l’hiver s’installe vraiment” change tout, car les premiers coups de froid fragilisent déjà les tissus et ouvrent la porte aux champignons responsables de la pourriture.

Le bon réflexe tient en cinq minutes : couper les fleurs fanées et les rameaux trop longs, rentrer le pot, enlever la soucoupe et laisser l’excès d’eau s’écouler. Dans les régions aux hivers rigoureux, cette petite taille d’automne se fait idéalement avant la fin octobre. Installez ensuite le laurier-rose dans une pièce lumineuse, hors gel, autour de 5 à 10 °C, comme une véranda, une serre froide ou un garage avec fenêtre. À partir de là, les arrosages deviennent très espacés : juste assez pour que la motte ne sèche pas complètement, jamais au point de détremper la terre.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Risque de pourriture Fortement réduit 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Rentré dès la première gelée, le laurier-rose ne subit ni gel direct ni excès d’eau ; ses racines ne baignent plus dans un substrat glacé. 💡 Le petit plus : surélever le pot sur des cales garde le trou de drainage dégagé et empêche l’eau de stagner sous la base. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser de l’eau dans la soucoupe tout l’hiver ou attendre le gel répété avant de mettre la plante à l’abri.

Une routine d’hivernage toute simple jusqu’au printemps

Tout l’hiver, la règle est simple : beaucoup de lumière, très peu d’eau. En véranda ou dehors dans un climat doux, avec voile d’hivernage et pot isolé du sol froid, on vérifie la terre de temps en temps, on vide la soucoupe, et le laurier-rose attend tranquillement le printemps.