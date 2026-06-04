Fraisiers remontants ou non : cette erreur au moment de planter vous fait perdre des kilos de fraises

Entre fraisiers remontants ou non remontants, le jardinier hésite au moment de planter au potager. Quels choix de variétés et de calendrier transforment vraiment les récoltes de fraises de mai aux gelées ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Fragaria × ananassa 🌸 Nom courant Fraisier de jardin 📏 Dimensions 20 à 30 cm de haut × 40 à 50 cm de large ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre ❄️ Rusticité Jusqu’à environ -15 °C en sol drainé 🍂 Feuillage Caduc à semi-persistant

Devant les rayons de jardinerie, entre étiquettes rouges, promesses de parfum et mentions mystérieuses de “remontant” ou “non remontant”, il devient difficile de choisir les bons fraisiers. Pourtant, quelques plants bien choisis suffisent à remplir des saladiers entiers sans transformer le potager en corvée.

Le fraisier, plante vivace rustique, a toujours pardonné les petites erreurs des débutants, à condition de lui offrir la bonne variété au bon endroit. En mêlant intelligemment types de fraisiers et dates de plantation, il devient possible de croquer des fraises du mois de mai jusqu’aux gelées… à condition de connaître leurs différences.

Remontants ou non remontants : deux rythmes de récolte

Les fraisiers non remontants, parfois appelés fraisiers de printemps, jouent la carte du “tout en un”. Ils ne produisent qu’une seule fois dans l’année, sur environ un mois entre la fin mai et le début juillet, mais la récolte est très abondante. Les fruits sont souvent plus gros, très sucrés et parfumés, idéaux pour les tartes, coulis et grandes fournées de confiture.

Les fraisiers remontants, eux, fonctionnent par vagues successives : une première fructification au printemps, puis des récoltes qui se sont succédé jusqu’à l’automne. Les fraises sont un peu plus petites, parfois moins marquées en goût, même si des variétés comme Mara des Bois font exception. Ils demandent plus d’arrosages et de nutriments, mais offrent des fruits frais au fil des jours, surtout si l’on vise une récolte de mai à octobre.

Quelles variétés de fraisiers choisir selon vos envies ?

Nous avons tous déjà craqué pour une barquette de Gariguette. Au jardin, cette non remontante précoce donne des fruits très parfumés, légèrement acidulés, souvent 400 à 700 g par pied en bonnes conditions. Ciflorette séduit par sa douceur fondante, Darselect propose de gros fruits pour les desserts, tandis qu’Elsanta reste une valeur sûre en productivité, à condition d’enrichir le sol. Le terroir compte beaucoup : mieux vaut observer ce qui réussit dans les jardins voisins et goûter avant de planter massivement.

Côté remontants, Mara des Bois rappelle la fraise des bois et a fructifié de juin aux gelées, autour de 800 à 1 000 g par plant. Charlotte, très sucrée, donne des fruits en forme de cœur, souvent 700 à 1 000 g. Mariguette et Maestro complètent le tableau avec de gros fruits décoratifs, tandis que les fraisiers “quatre saisons” comme Reine des Vallées offrent de petits fruits jusqu’aux premières gelées. Pour vous repérer rapidement :

non remontants : un pic généreux pour confitures et desserts de printemps ;

remontants : cueillette régulière pour grignoter tout l’été ;

quatre saisons : petits fruits parfumés en appoint jusqu’aux gelées.

Quand planter… et comment récolter longtemps

La plantation à l’automne, entre septembre et octobre, est idéale, surtout pour les non remontants qui ont alors bien enraciné et ont fructifié généreusement dès la première saison. Une plantation de mars à avril reste possible, en particulier avec des plants en godets remontants, capables de produire quelques mois plus tard. Installez-les au soleil ou à la mi-ombre, dans un sol humifère et frais, en espaçant les pieds de 30 à 40 cm, collet juste au niveau du sol, après avoir incorporé compost ou fumier bien décomposé.

Les fraisiers non remontants ouvrent la saison avec les premiers fruits dès la fin mai, puis en juin et début juillet. Les remontants prennent le relais à partir de juin et continuent jusqu’aux gelées, avec parfois une petite pause lors des fortes chaleurs. Un paillage de paille, paillettes de lin ou aiguilles de pin garde la terre fraîche et les fruits propres, tandis que la suppression de la plupart des stolons la première année, puis le renouvellement de la fraisière tous les trois ou quatre ans, a permis de maintenir des récoltes généreuses sans effort.