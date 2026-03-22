Frelon asiatique : cette bouteille près du compost à la mi-mars peut éviter un été infernal, si elle est bien utilisée

À la mi-mars, dans nos jardins, une simple bouteille en plastique près du compost peut décider du nombre de frelons asiatiques tout l’été. Encore faut-il l’utiliser au bon endroit, au bon moment, sans sacrifier la biodiversité.

Les premiers rayons de soleil reviennent, les apéros se profilent, mais un invité peu convivial se réveille : le frelon asiatique. Introduit en France en 2004, ce prédateur des abeilles, classé danger sanitaire de 2e catégorie depuis 2012, peut vite transformer un jardin en zone de stress.

On pense souvent qu’il faut agir l’été, quand les ouvrières tournent autour des verres. En réalité, tout se joue plus tôt : autour de la mi-mars, quand les reines fondatrices sortent affaiblies de l’hibernation et cherchent du sucre. C’est là qu’une simple bouteille en plastique peut décider de la tranquillité de vos soirées.

Mi-mars, le moment clé pour piéger la reine de frelon asiatique

Au sortir de l’hiver, seules les reines fécondées ont survécu dans la terre, les tas de bois ou les souches. Vers la mi-mars selon les régions, elles se remettent à voler, attirées par les jus de fruits, le nectar ou les déchets fermentés. Piéger une de ces reines fondatrices avant qu’elle n’installe son nid primaire revient à éviter une colonie qui compterait plusieurs milliers d’individus en plein été.

La seule période vraiment utile pour limiter la prolifération se situe entre le 15 février et le 15 mai, indiquent le GDS des Pays de la Loire et la Chambre d’agriculture. Après, les nids sont déjà bien développés. Leur communiqué rappelle : « À partir de cette date, les reines s’installent dans un plus gros nid, elles ne sortent plus, les frelons visibles au-dehors sont non reproducteurs. Piéger en été ou en automne n’a aucun effet sur la prolifération du frelon et peut au contraire nuire à la biodiversité (le risque de piéger des individus autres que le frelon est majeur car tout piège, même sélectif, ne garantit pas à 100 % que les petits insectes entrant dans un piège sauront en ressortir) ».

Transformer une bouteille en piège de printemps près du compost

Bricoler un piège bouteille reste simple : on coupe le tiers supérieur d’une bouteille, on retourne le goulot comme un entonnoir dans la partie basse et on fixe. Suspendue à environ 1,5 mètre près du bac à compost ou d’un arbre fruitier, elle devient redoutable.

Au fond, on verse un mélange à parts égales de bière brune, vin blanc et sirop de cassis. La bière et le sirop attirent les frelons assoiffés, le vin blanc repousse les abeilles. Ce piège s’utilise deux à trois semaines près de la mi-mars, avec un appât renouvelé régulièrement.

Limiter les dégâts sur la biodiversité en visant juste les reines

Ces pièges bricolés ont pourtant leurs détracteurs. À propos des bouteilles en plastique, Violaine Thibaut, coordinatrice frelons au sein du GDS des Pays de la Loire, prévient à ICI Maine : « C’est vraiment la chose à proscrire ». Elle détaille : « Les pièges en bouteille plastique tuent beaucoup d’insectes, car ils ne sont pas sélectifs. Lors d’une expérience, on s’est par exemple rendu compte que sur 14 frelons capturés, il y avait aussi plus de 500 autres insectes, sans compter les microscopiques guêpes qui mangent les pucerons. Cela a donc un impact très négatif sur la biodiversité », explique-t-elle.