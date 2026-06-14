Frelons asiatiques : posez dès ce soir cet objet en plastique sur la terrasse avant qu’ils ne s’invitent à table

Envahie par les frelons asiatiques, votre terrasse devient impraticable dès l’apéro. Avec un simple piège à base de bouteille et de trois ingrédients, la soirée change de visage.

Les beaux soirs d’été, tout est prêt sur la terrasse : bougies, salades, grillades… puis les frelons asiatiques arrivent. Les conversations se tendent, les enfants filent à l’intérieur et l’apéro tourne court.

Pendant des années, on a acheté des pièges du commerce sans comprendre pourquoi les frelons revenaient quand même. La bonne nouvelle, c’est qu’une bouteille en plastique remplie d’un mélange bière, vin blanc et sirop, suspendue dès ce soir, peut calmer la terrasse pour tout l’été.

Pourquoi les frelons asiatiques adorent votre terrasse

Le frelon asiatique adore ce que nous laissons traîner dehors : viandes grillées, jus de fruits, sodas. Attiré par ces odeurs, il a transformé nos repas en plein air en buffet géant où il s’invite sans gêne.

En plus de gâcher les apéros, cette espèce invasive s’attaque aux abeilles et fragilise la biodiversité du jardin. Plutôt que de vider des bombes d’aérosols, un piège à frelons asiatiques maison les attire loin de la table.

L’objet à poser ce soir : un piège maison avec une simple bouteille

Nous avons tous déjà joué des bras au‑dessus du plat de tomates pour chasser un frelon obstiné. La solution est simple : réemployer une bouteille en plastique et la remplir d’un appât ciblé, irrésistible pour les frelons, tandis que le vin blanc repousse les abeilles :

50 cl de bière brune

2 cuillères à soupe de sirop de fruits

10 cl de vin blanc sec

Coupez le tiers supérieur de la bouteille, ôtez le bouchon puis retournez ce cône comme un entonnoir dans la partie inférieure. Versez le mélange au fond et suspendez le piège à 10 à 15 mètres de la terrasse ; en quelques minutes, les premiers frelons délaissent la table pour ce buffet liquide. Videz et remplissez toutes les deux semaines environ, en portant des gants.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Économie estimée par été ≈ 40 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Bière brune, vin blanc et sirop dégagent une odeur sucrée que les frelons suivent, alors que le vin blanc dérange les abeilles et l’entonnoir de la bouteille les empêche de ressortir. 💡 Le petit plus : Le placer à l’ombre, légèrement en retrait de la terrasse, prolonge l’efficacité du mélange et évite d’avoir le piège sous les yeux. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : L’accrocher juste au‑dessus de la table ou s’en servir pour « traiter » un vrai nid au lieu d’appeler la mairie, la FREDON ou un professionnel.

Le faux nid kraft pour garder la terrasse tranquille d’année en année

Pour tenir les frelons à distance sur la durée, certains complètent le piège par un faux nid en sac kraft. Au printemps, entre avril et mai, la reine fondatrice cherche un endroit calme, en hauteur et proche des jardins ; si elle aperçoit un nid déjà occupé, comme ce sac gonflé de papier suspendu à 2 ou 3 mètres, elle repart ailleurs.

Installé dès le printemps, ce leurre préventif limite l’arrivée de nouvelles colonies, tandis que le piège bouteille sert de garde du corps lors des repas d’été. D’ailleurs, on a retrouvé de bien meilleures soirées en associant faux nid, table impeccable sans restes sucrés et bons réflexes : au moindre vrai nid repéré, on appelle la mairie ou la FREDON, jamais on n’intervient soi‑même.