Géraniums : « coupe-les là, pas ailleurs » : la technique d’une fleuriste qui a doublé mes fleurs cet été

Sur votre balcon, les géraniums ont cessé de fleurir malgré l’engrais et l’arrosage ? Le geste millimétré confié par une fleuriste change complètement la saison.

En mai, les jardinières débordent de géraniums rouges, roses, corail. Puis les fleurs s’épuisent, les tiges s’allongent, et le balcon devient une jungle verte. Beaucoup ont ajouté engrais et arrosages, sans comprendre pourquoi les boutons se sont faits de plus en plus rares.

Une fleuriste l’a résumé d’un geste : « coupe-les là, pas ailleurs ». En montrant où sectionner chaque tige fanée, elle a fait repartir la floraison de pots que l’on croyait perdus. Cette technique, alliée au bon engrais, change tout l’été.

Pourquoi vos géraniums ont adoré les feuilles et boudé les fleurs

Sur le papier, les géraniums de balcon fleurissent jusqu’aux gelées. En réalité, dès qu’une grappe fane et reste en place, la plante est passée en « mode graines » : l’énergie nourrit ce pédoncule au lieu de fabriquer de nouveaux boutons.

Nous avons tous déjà arraché seulement les pétales secs, ou coupé juste sous la boule fanée en gardant un bout de tige. Ajoutez un terreau très riche ou un engrais pour plantes vertes, et vous obtenez « une production frénétique de feuilles au détriment des couleurs ».

Le coup de sécateur de la fleuriste : coupe-les ici, pas ailleurs

Le bon geste commence par le repérage. Chaque bouquet fané forme une petite boule brunie au bout d’une tige raide. Faites glisser les doigts le long de cette tige jusqu’au premier renflement : c’est le nœud. On coupe net juste au-dessus, en supprimant toute la tige florale avec un outil propre.

Ce geste empêche la mise à graines, un processus qui « draine une quantité phénoménale d’énergie ». Les botanistes parlent de « dominance apicale » : tant que l’extrémité reste, elle envoie des hormones qui bloquent les bourgeons. Une fois la tige coupée, le frein a sauté et de nouvelles pousses démarrent.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps gagné Entretien réduit 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En coupant chaque tige florale juste au-dessus du nœud, la plante ne fabrique plus de graines et redirige sa sève vers de nouveaux bourgeons, surtout si le terreau reçoit un engrais riche en potasse et reste en plein soleil. 💡 Le petit plus : Griffer légèrement la surface du terreau après l’arrosage a déjà aidé l’eau à pénétrer plus vite et garde les racines aérées. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Se contenter d’arracher les pétales secs tout en donnant un engrais pour plantes vertes et en laissant de l’eau dans les coupelles, ce qui affaiblit la floraison et attire les moustiques.

Une petite routine d’été pour des géraniums qui refleurissent sans cesse

En été, cette coupe devient un rituel éclair. Une fois par semaine, on regarde les jardinières, on enlève chaque grappe de fleurs fanées au bon endroit et les feuilles abîmées. D’ailleurs, cette tournée a souvent permis de repérer tôt les pucerons ou un début de maladie.

Après la coupe, on arrose en profondeur puis on vide la soucoupe pour éviter l’eau stagnante et limiter le moustique tigre, déjà présent dans 81 départements selon l’ANSES. Un engrais pour plantes fleuries riche en potasse, donné toutes les deux semaines, a remplacé l’engrais pour plantes vertes.