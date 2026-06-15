Jardin : ce déchet de ferme gratuit, plus efficace qu'un engrais, booste vos plantes et limite les arrosages cet été

Alors que les sécheresses s’enchaînent, des tonnes de laine de mouton finissent à la benne alors qu’elles peuvent nourrir et arroser votre jardin. Comment ce déchet local se transforme-t-il en engrais naturel longue durée ?

Les sacs d’engrais qui flambent, les arrosoirs qui se vident plus vite que prévu… Beaucoup de jardiniers ont levé le pied ces dernières années, entre sécheresses et inflation. Pendant ce temps, un trésor dort dans les fermes : la laine que l’on tond au printemps et qui finit souvent en déchet.

En France, plus de 10 000 tonnes de laine seraient ainsi jetées ou détruites chaque année alors qu’elle peut devenir un engrais naturel et un paillage de luxe pour le potager. Utilisée au bon moment, elle nourrit, garde l’humidité et protège le sol. Reste à savoir comment transformer cette matière brute en alliée du jardin.

Laine de mouton : le déchet qui se change en engrais longue durée

La laine de mouton brute est composée de kératine, une protéine très riche en azote, et de suint, qui apporte notamment du potassium. Certaines analyses affichent autour de 10 % d’azote et 8 % de potassium, avec une diffusion lente pendant 6 à 10 mois : parfait pour accompagner la croissance des légumes sans “coup de fouet” brutal. Ses fibres retiennent aussi l’eau, jusqu’à près de 30 % de leur poids, et des essais au jardin ont montré jusqu’à 25 à 30 % d’arrosages en moins. Dans un contexte de canicule, cet effet éponge change vraiment la donne.

Comment utiliser la laine de mouton comme engrais gratuit

Nous avons tous déjà vu des tomates qui flétrissent après deux jours de soleil. Pour les aider, on glisse une poignée de laine effilochée au fond du trou de plantation des tomates, courges ou rosiers, soit environ 50 à 150 g selon la taille du plant. On recouvre de quelques centimètres de terre, on installe la motte sans coller la laine au collet, puis on arrose généreusement. En pot ou en jardinière, 20 g mélangés au substrat suffisent déjà à garder l’humidité plus longtemps.

En surface, la laine forme un excellent paillage : étalée sur 3 à 5 cm autour des plantes, elle limite l’évaporation et freine les mauvaises herbes. D’ailleurs, pour les semis, mieux vaut rester léger ou la mélanger à un peu de paille fine pour ne pas gêner la levée. En cas de doute sur l’origine (traitements antiparasitaires récents), on l’a effilochée et on l’a laissée plusieurs mois au compost avant de l’utiliser près des légumes.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Économie d’eau 25 à 30 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La kératine de la laine libère peu à peu son azote, le suint apporte du potassium, et les fibres agissent comme une éponge qui retient l’eau puis la restitue aux racines tout en aérant le sol. 💡 Le petit plus : mêler la laine à un peu de paille ou de tonte sèche donne un paillage plus esthétique et encore plus facile à étaler. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tasser une épaisse couche de laine humide contre les tiges ou utiliser une laine fraîchement traitée aux antiparasitaires sur les légumes.

Où récupérer la laine et quelles précautions prendre

La solution la plus simple a souvent été la plus oubliée : demander à l’éleveur du coin. Après la tonte de printemps, beaucoup se retrouvent avec des sacs de laine brute dont ils ne savent que faire. Un mot sur un marché, un message sur un groupe local, et l’on repart parfois avec de quoi nourrir des mètres carrés de jardin, gratuitement. Il suffit de vérifier si les moutons ont reçu des traitements récents et, le cas échéant, de réserver cette laine aux massifs d’ornement ou au compost.

Dernier point de vigilance : la laine a un pH plutôt élevé, elle convient mal aux plantes acidophiles comme les hortensias ou les myrtilles. On évite aussi de former une “galette” compacte qui resterait détrempée au pied des tiges, source de pourriture. Utilisée en couches souples, en complément d’un bon compost, cette matière que l’on croyait sans valeur a déjà donné un vrai coup de boost à bien des jardins familiaux.