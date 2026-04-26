Jardin : enterrez ce déchet du tri au pied des massifs et vos achats de sacs de paillage s’effondrent

Et si votre poubelle de tri cachait la clé pour alléger la facture de jardinerie ? Ce paillage en carton gratuit promet moins d’arrosages et de désherbage.

Chaque printemps, les rayons de jardinerie se vident, les coffres se remplissent de sacs d’écorces et la note grimpe. Pendant ce temps, un déchet brun s’entasse dans la poubelle de tri sans attirer notre regard.

Entre sécheresses à répétition et inflation, nous cherchons tous une façon de garder la terre fraîche sans exploser le budget. On paie pourtant en magasin une matière que les livreurs déposent déjà devant la porte, prête à remplacer les sacs de paillage.

Ce déchet du tri qui se transforme en paillage en carton

Ce trésor caché, ce sont les cartons de livraison et leur papier kraft froissé. Composés de fibres de cellulose proches du bois, ils se comportent comme un paillis organique : ils coupent la lumière, gardent l’humidité et protègent le sol.

Posé au pied des légumes ou des massifs, ce paillage en carton forme une barrière douce que les vers de terre colonisent. En environ trois mois, il s’est ramolli, percé, puis transformé en humus qui laisse un sol plus souple et fertile.

Comment réussir son paillage en carton, étape par étape

Nous avons tous déjà passé des heures à arracher des herbes indésirables. Rue des goodies cite ainsi une étude de l’INRAE : « Une étude de l’INRAE relayée par Rue des goodies montre que les paillis organiques peuvent réduire jusqu’à 70 % les travaux de désherbage. »

Pour reproduire cet effet, on désherbe grossièrement, on griffe la terre et on arrose. On pose ensuite une à deux couches de carton brun découpé, bien chevauchées, puis on ré-arrose avant de recouvrir de 3 à 5 cm de tontes sèches, feuilles mortes ou broyat de branches.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de désherbage jusqu’à 70 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le carton brun agit comme une couverture qui coupe la lumière, garde l’humidité et sert de nourriture aux vers de terre. En se décomposant, il se transforme en humus qui améliore la structure du sol tout en bloquant une grande partie des mauvaises herbes. 💡 Le petit plus : garder quelques grands cartons propres à plat pour créer en un week-end une allée nette ou une nouvelle planche de culture sans avoir à bêcher. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : empiler des couches épaisses de cartons vernis, plastifiés ou très imprimés : ils peuvent étouffer le sol, bloquer l’eau de pluie et apporter des résidus indésirables à votre potager.

Les bons cartons, les pièges à éviter et où les utiliser

On garde uniquement le carton brun ondulé, mat, peu imprimé, sans ruban adhésif ni agrafes, ainsi que le papier kraft. On écarte les boîtes glacées ou vernies, les cartons blancs, très colorés ou avec fenêtre plastique, pour éviter solvants et résidus indésirables.

Ce tapis discret trouve sa place partout : au potager sous tomates et courges, au pied des rosiers, des haies et même dans les bacs sur balcon. Au fil des saisons, ceux qui l’ont adopté ont vu diminuer les allers-retours en jardinerie, les arrosages… et les séances de binette.