Ces 7 bulbes d’été à planter avant mai pour un jardin de juillet ultra coloré au lieu de massifs tristounets

Ce printemps, jardiniers débutants ou confirmés peuvent préparer dès maintenant un décor flamboyant pour juillet grâce aux bons bulbes d’été. Quels choisir et comment les planter sans se tromper ?

Au printemps, le jardin ressemble souvent à une page blanche : quelques tulipes finissent leur spectacle, les massifs paraissent nus et l’on se dit que l’été apportera, comme par magie, toutes les couleurs. Pourtant, attendre juin pour s’en occuper condamne souvent les plate-bandes à rester tristounettes au cœur de l’été.

La bonne nouvelle, c’est que les bulbes d’été plantés maintenant promettent un véritable feu d’artifice en juillet. En choisissant les bonnes variétés et en respectant quelques gestes simples, le jardin, la terrasse ou même le balcon se sont transformés en décor de carte postale. Reste à savoir quels bulbes glisser en terre en priorité.

Pourquoi planter vos bulbes d’été maintenant ?

Contrairement aux bulbes de printemps, glissés en terre à l’automne, les bulbes à floraison estivale aiment les sols déjà réchauffés. Plantés entre avril et début mai, après les saints de glace, ils bénéficient de 8 à 12 semaines pour s’enraciner avant de lancer leurs hampes florales en plein mois de juillet.

Ce timing permet aussi d’éviter leur pire ennemi : l’humidité stagnante des terres froides. Un sol bien drainé et un climat plus stable limitent la pourriture et assurent une floraison longue, souvent jusqu’aux premières gelées. Autrement dit, un peu de travail maintenant pour des semaines de couleurs sans reprise de bêche en plein été.

Les 7 bulbes à mettre en terre pour un jardin éclatant en juillet

Pour un jardin coloré en juillet, l’idée est de jouer sur les hauteurs, les formes et les expositions. Les plantes stars structurent le décor, les plus sages habillent le devant de la scène, et les spécialistes de l’ombre illuminent les coins difficiles.

Dahlias : énormes fleurs de juillet aux gelées, parfaits en massif.

: énormes fleurs de juillet aux gelées, parfaits en massif. Glaïeuls : épis graphiques, splendides en fond de plate-bande et en bouquets.

: épis graphiques, splendides en fond de plate-bande et en bouquets. Bégonias tubéreux : idéals à l’ombre ou en jardinière abritée.

Lys : port élégant, parfum raffiné, du début de l’été à la mi-saison.

Cannas : feuillage exotique, effet « jardin tropical » garanti.

Crocosmias : jets orange ou rouges, superbes dans les massifs chauds.

Agapanthes : grandes ombelles bleues ou blanches, parfaites en pot ou en bordure.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de temps Maximal 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Planter tous vos bulbes d’été entre avril et début mai, dans un sol déjà réchauffé et bien drainé, leur laisse le temps de s’enraciner avant les fortes chaleurs et garantit un bouquet de fleurs dès juillet, sans replanter en urgence. 💡 Le petit plus : échelonner les plantations de glaïeuls tous les 10 à 15 jours pour étirer la floraison tout l’été. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : planter les bulbes dans une terre froide et gorgée d’eau, qui les fait pourrir avant même l’été.

Bien planter et entretenir jusqu’aux premières fleurs

Nous avons tous déjà enterré des bulbes « au petit bonheur », en espérant que ça pousse. Mieux vaut préparer le terrain : terre ameublie, compost bien décomposé, ajout de sable en sol lourd. Les bulbes se sont installés à une profondeur égale à deux à trois fois leur hauteur, pointe vers le haut, avec un arrosage léger juste après plantation.

La suite est simple : un arrosage régulier mais modéré, toujours au pied, en évitant de mouiller le feuillage, limite les maladies. D’ailleurs, un paillage fin garde la fraîcheur et réduit les corvées d’arrosoir. Petit bonus : couper les fleurs fanées au fur et à mesure et tuteurer glaïeuls et grands dahlias a prolongé le spectacle, avant d’arracher les bulbes les plus frileux à l’automne pour les hiverner au sec.