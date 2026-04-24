Votre voisin ne tond jamais et son gazon est parfait : cette tondeuse ManoMano à -100 € fait tout pour lui

Chaque week-end, votre voisin profite d’une pelouse parfaite sans qu’on le voie tondre, tandis que vous transpirez derrière votre vieille machine. Et si une tondeuse thermique automotrice en promo chez ManoMano changeait enfin la donne ?

Scène de quartier bien connue : le samedi matin, les tondeuses attaquent en fanfare… sauf chez ce voisin dont la pelouse reste toujours nickel, sans bruit ni sueur apparente. Gazon dense, bordures nettes, vert lumineux en plein été : tout indique des heures passées à tondre, alors qu’on ne le voit jamais derrière une machine.

Pas de jardinier ni de gazon synthétique : il a simplement profité d’un bon plan. Une tondeuse GREENCUT GLM770XE achetée en promo sur ManoMano, avec plus de 100 € de remise, a remplacé sa vieille poussée. Et c’est elle qui fait désormais, discrètement, tout le travail pour lui.

Pourquoi votre tondeuse vous vole vos week-ends

Pendant longtemps, entretenir une pelouse relevait du parcours du combattant : démarrage à la ficelle capricieux, tondeuse lourde à pousser, sac à herbe à vider sans arrêt. Nous avons tous déjà fini une tonte le dos en compote, après avoir passé la moitié du week-end derrière la machine.

Le résultat, lui, restait souvent décevant : herbe couchée plutôt que coupée, traces de roues, petits paquets oubliés au milieu du gazon. Le voisin malin a simplement changé de camp. Il a troqué la transpiration contre une traction intégrée qui fait avancer la tondeuse presque toute seule.

L’astuce de votre voisin : une Greencut en promo plutôt qu’un robot hors de prix

Son arme secrète, c’est cette tondeuse thermique automotrice GREENCUT GLM770XE, moteur 4 temps de 150 cc développant 4 cv. Autopropulsée, elle avance d’elle‑même ; il suffit de guider le guidon. Le démarrage électrique évite les séances de tirage de corde, et le bac de 55 L limite les allers‑retours au compost.

Proposée autour de 339,99 € au lieu de 449,99 € sur ManoMano, soit environ −110 €, elle vise les jardins jusqu’à 1 500 m². Sa lame de 46 cm et sa hauteur réglable de 25 à 70 mm sur 7 positions dessinent une coupe nette. Et son mode mulching nourrit le sol en laissant de fines particules se décomposer sur place.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Confort Maxi 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Moteur 4 temps de 150 cc, traction arrière et démarrage électrique limitent fortement l’effort tout en assurant une coupe régulière sur de grandes surfaces. 💡 Le petit plus : Tondre quand l’herbe est encore courte fatigue moins la tondeuse et laisse un gazon plus homogène, surtout en été. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Ne coupez jamais trop ras ni sur terrain très pentu : la pelouse s’éclaircit, le moteur force et la machine s’use beaucoup plus vite.

Comment obtenir, vous aussi, un gazon de carte postale

Pour un jardin familial classique, une coupe ni trop rase ni trop haute suffit à garder un tapis dense tout en protégeant les racines de la chaleur. Les mélanges rustiques ou sportifs en rouleaux, vendus entre 3 et 6 € le m² selon Servivert, offrent vite un tapis bien vert ; la GLM770XE devient alors l’alliée idéale pour l’entretenir sans y laisser votre week-end.