Apéro : cette recette de briochettes salées au fromage blanc va vous faire oublier vos feuilletés tout secs en 15 min

Un soir d’apéro, ma fille a lâché : « Maman, c’est mieux que les feuilletés tout secs ! ». De la pâte minute au fromage blanc aux garnitures généreuses, ces briochettes salées promettent un moelleux qui risque de détrôner vos classiques.

Ça sent la boulangerie dans la cuisine : croûte dorée, parfum de fromage chaud, petite vapeur qui s’échappe dès qu’on ouvre le four. Sur la table basse, les verres tintent et une assiette de briochettes salées fait patienter tout le monde.

Un soir, une petite voix a tranché : « Maman, c’est mieux que les feuilletés tout secs ! ». Depuis, ces briochettes salées au fromage blanc ont pris la place d’honneur à l’apéro ; ultra-moelleuses, prêtes en 15 minutes, elles font taire même les plus sceptiques.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour la base : 2 œufs, 200 g de fromage blanc, 200 g de farine, 10 g de levure chimique

✅ Assaisonnement : 1 c. à café de sel, poivre du moulin, 1 à 2 c. à café d’épices au choix

✅ Moelleux garanti : 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, 1 jaune d’œuf ou un filet d’huile pour la dorure

✅ Garniture : 150 à 180 g de fromages, charcuterie ou légumes en petits dés (feta, chorizo, olives, courgette…)

Ma fille m’a dit : « Maman, c’est mieux que les feuilletés tout secs » : pourquoi ces briochettes salées au fromage blanc font l’unanimité

À la différence des feuilletés qui sèchent vite, ces briochettes salées apéro restent souples, même quand la discussion s’éternise. Le duo fromage blanc + levure chimique gonfle la pâte et la garde légère, sans sensation farineuse.

En bouche, on a une mie moelleuse, aérée, bordée d’une fine croûte dorée qui croustille juste ce qu’il faut. D’ailleurs, ces briochettes salées moelleuses supportent très bien le transport en pique-nique ou dans une boîte repas avec une salade croquante.

La pâte minute au fromage blanc : la méthode inratable pour des briochettes salées moelleuses

Tout se joue dans la texture : on vise une pâte collante, souple. On fouette d’abord œufs et fromage blanc, on ajoute les poudres sans travailler, puis l’huile. La garniture arrive en dernier, en dés égouttés, précuits, pour une répartition homogène sans alourdir.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C en chaleur tournante, plaque recouverte de papier cuisson. Technique : Fouetter œufs et fromage blanc, assaisonner, ajouter farine, levure chimique et huile. Cuisson : Incorporer la garniture préparée ; déposer des petits tas de pâte sur la plaque. Finition : Dorer au jaune d’œuf ou à l’huile, cuire 12 à 15 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps Moins de 30 min 🔍 Le secret de l’expert Le trio œufs, fromage blanc et huile apporte une forte hydratation à peu de farine ; la levure chimique gonfle vite, et comme on mélange peu, la mie reste souple et non compacte. ✨ Le twist gourmand : Badigeonner les briochettes chaudes d’un mélange huile d’olive, ail râpé et herbes fraîches ; parfum boulangerie garanti. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter de la farine jusqu’à ce que la pâte ne colle plus ; on casse le moelleux et on obtient des bouchées sèches.

Organisation, conservation et réchauffage pour ces briochettes salées apéro

On les garde boîte hermétique et on les réchauffe 3 minutes au four.