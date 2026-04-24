Voici le dessert coco-mangue sans four, prêt en 10 minutes, qui a remplacé tous les autres chez nous

Rouleaux de riz coco mangue prêts en 10 minutes, servis froids avec une sauce vanillée, ont peu à peu supplanté nos gâteaux du dimanche. Un geste clé suffit à obtenir un cœur ultra crémeux qui tient parfaitement sans détremper les feuilles de riz.

Odeur de coco, parfum de mangue bien mûre, feuille de riz qui colle juste aux doigts ; à table, on sait déjà que le dessert sera frais. La bouchée reste tendre et fondante, sans le poids des pâtisseries au four.

Chez nous, ce riz coco mangue a vite remplacé flans et gâteaux. Pas de four, presque pas de vaisselle, et dix minutes de montage quand le riz est prêt. Tout tient à un point clé ; un cœur de riz coco très crémeux qui se tient en rouleau.

Les ingrédients indispensables ✅ Riz coco : 180 g de riz à sushi cuit, 400 ml de crème de coco, 30 g de coco râpée, sel

✅ Sauce : 200 ml de crème de coco, 200 ml de lait de coco, 10 g de fécule, eau, vanille, sucre

✅ Garniture : 6 à 8 feuilles de riz, 1 à 2 mangues mûres, 2 à 3 c. à soupe de sésame caramélisé

✅ Finition : zeste de citron vert, feuilles de menthe, un peu de coco ou de yaourt coco (option)

Pourquoi ce dessert a détrôné tous les autres à la maison

Ce dessert coche trois cases à la fois : frais, rapide, ludique. On le sert en rouleaux à attraper du bout des doigts, ou en tronçons à tremper dans la sauce. Le riz coco mangue rassasie sans peser, et le duo coco–fruit séduit aussi bien les enfants que les adultes.

La base : un riz coco ultra crémeux prêt à rouler

Tout se joue sur la texture : le riz doit rester moelleux, collant juste ce qu’il faut. Une fois cuit, on le mélange encore tiède avec la crème de coco, la coco râpée et le sel. On ajoute un trait de lait de coco si la masse semble trop compacte.

Les étapes de préparation Préparation : cuire le riz à sushi, le laisser reposer puis le mélanger tiède avec crème de coco, coco râpée et sel Technique : couper la mangue en tranches fines, les éponger, préparer sésame, zeste de citron vert et menthe Cuisson : chauffer crème et lait de coco avec vanille et sucre, ajouter la fécule délayée, fouetter jusqu’à sauce nappante Finition : tremper chaque feuille de riz dans l’eau chaude, garnir, rouler serré, napper de sauce et servir frais

Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 min de montage Le secret de l’expert Le riz à sushi colle naturellement ; mélangé encore tiède à la crème de coco salée, il devient crémeux et reste bien en place. Le twist gourmand : Zester un peu de citron vert sur les rouleaux avant de servir pour un parfum intense, sans mouiller la feuille de riz. LE GESTE INTERDIT : Éviter de trop hydrater ou de trop remplir la feuille de riz ; elle se déchire et tout le rouleau s’ouvre.

Conservation, batch cooking et version à emporter

Les rouleaux se gardent une nuit au frais, filmés un par un, avec la sauce à part à verser au dernier moment. Parfait pour un dessert de riz coco mangue à emporter.