Jardin : « Mon récupérateur d’eau de pluie gâchait tout », ces astuces l’ont rendu invisible (sans travaux)

Installer un récupérateur d’eau de pluie semble aller de soi : moins de facture, un geste pour la planète, une réserve prête pour le potager. Jusqu’au jour où la grande cuve en plastique gris, posée près de la terrasse, devient la seule chose que l’on voit. Elle casse aussitôt tout le charme du jardin.

Ce scénario arrive souvent avec les modèles classiques, volumineux et très utilitaires. Pourtant, quelques idées simples permettent de cacher un récupérateur d’eau de pluie sans gêner son usage. Plantes, claustras, coffrage en bois ou cuves déjà décoratives transforment ce bloc technique en élément discret. Parfois même en atout déco. Tout se joue dans quelques choix bien pensés.

Cacher un récupérateur d’eau de pluie sans perdre l’accès pratique

Avant de camoufler la cuve, il faut penser pratique. Le robinet, la vidange et le raccord de gouttière doivent rester faciles à atteindre, comme le rappelle Trucmania. Un habillage doit aussi laisser passer l’air pour éviter la surchauffe du plastique et la formation d’algues. Laisser 5 à 10 cm entre la cuve et tout cache en bois ou panneau reste une bonne base.

L’ombre joue un rôle clé : un écran végétal ou une cloison protège la réserve des UV et aide à garder une eau plus propre. Sur sol stable, on peut même surélever légèrement le récupérateur pour glisser un arrosoir sous le robinet. En terrain pentu ou pour les très gros volumes, certains choisissent une cuve partiellement enterrée, en vérifiant d’abord les règles locales.

Plantes et cloisons : le camouflage le plus doux au jardin

Le moyen le plus naturel de rendre la cuve presque invisible reste l’habillage végétal. Des pots hauts ou jardinières sur roulettes alignés devant masquent la face la plus visible tout en laissant un passage derrière. Une haie en bac, avec bambou nain ou laurier-tin, finit par créer un véritable mur vert. Sur un treillis, jasmin étoilé, clématite ou pois de senteur enveloppent la cuve avec légèreté.

Pour une terrasse structurée, une cloison fonctionne très bien. Un claustra en bois ajouré, des panneaux métal découpé ou une palissade de récupération créent un fond décoratif qui absorbe le regard. L’astuce consiste à reprendre les codes du reste du jardin : même essence de bois que la pergola, même teinte que le bardage, afin que le récupérateur se perde dans le décor.

Quand le récupérateur d’eau de pluie devient objet déco

Autre voie : intégrer la cuve dans un meuble. Un coffrage en lattes de bois traité, façon cache-cuave, peut recevoir une assise pour former une banquette le long du mur. Devant, quelques coussins, derrière, la réserve. Le principe rappelle la fontaine en terre cuite où un bac récupérateur disparaît sous de jolis pots superposés : la technique se cache, seule la partie décorative reste visible.

Pour aller encore plus loin, certains optent pour un récupérateur d’eau de pluie design. Il en existe en forme de goutte de 230 L, d’amphore terracotta de 260 L avec bac à plantes intégré, ou de colonnes inspirées des modèles romains de 330 à 1000 L. D’autres versions murales imitation pierre ou bois, de 220 à 500 L environ, se plaquent contre la façade et ressemblent à un simple muret ou à un grand pot de fleurs. Le récupérateur ne disparaît pas vraiment, mais le regard, lui, se pose ailleurs.