Les branches taillées de votre jardin peuvent suffire à composer une couronne de l’Avent naturelle avant le premier dimanche du 29 novembre 2026. Quels végétaux choisir et comment les assembler sans rien acheter ?

Les rayons de déco de Noël débordent déjà, mais le plus joli accessoire est souvent à portée de sécateur. Dans le jardin, chaque branche taillée peut devenir la base d’une couronne de l’Avent chaleureuse.

Venue d’Allemagne au XIXe siècle, cette couronne de verdure et ses quatre bougies ont marqué les dimanches précédant Noël dans de nombreux foyers, surtout en Alsace. En 2026, l’Avent commence le 29 novembre : avec ce que le jardin offre fin novembre, votre version 100 % naturelle sera prête à temps.

Couronne de l’Avent : tout ce que le jardin fournit fin novembre

Les tailles d’automne donnent des tiges parfaites pour la base : sarments de vigne, saule, noisetier, glycine… Rassemblez 4 ou 5 branches souples de 80 à 100 cm, tressez-les en rond et fixez les extrémités avec un peu de ficelle.

Côté feuillage, le jardin offre tout pour une couronne de l’Avent naturelle qui dure. On coupe dans ses massifs, pas dans la forêt, puis on prépare de petits rameaux persistants de 15 à 25 cm, comme :

sapin, pin ou thuya pour une base dense et parfumée ;

laurier-sauce, buis ou lierre pour les touches de vert brillant ;

houx, cynorhodons, pommes de pin et glands pour la couleur.

Étapes clés : tresser, habiller, décorer sans rien acheter

Formez un anneau de 25 à 30 cm avec vos branches du jardin, en les enroulant les unes autour des autres. Serrez bien, glissez les extrémités entre les tours ou attachez-les au fil de fleuriste, puis ajoutez une boucle solide pour suspendre la couronne.

Préparez de petits bouquets de verdure en orientant toujours les pointes dans le même sens, puis fixez-les comme des tuiles sur l’anneau. Chaque bouquet recouvre le précédent jusqu’à masquer la base. Pour les décors, imaginez un cadran d’horloge et placez les éléments forts à midi, trois, six et neuf heures.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie réalisée 15 à 30 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les tailles d’automne offrent une base souple, et les feuillages persistants gardent une belle masse verte tout l’Avent. 💡 Le petit plus : Coupez les rameaux le matin et brumisez-les légèrement : la couronne sèche beaucoup moins vite. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser des bougies réelles brûler seules sur une couronne sèche, surtout près d’une source de chaleur.

Bougies, sécurité et couronne qui tient jusqu’à Noël

Les quatre bougies symbolisent les quatre dimanches avant Noël ; en 2026, on allume la première le 29 novembre, puis les 6, 13 et 20 décembre. Sur une couronne de table, posez-les sur des supports stables et ne les laissez jamais allumées sans surveillance, surtout avec des enfants.

Si la couronne est suspendue ou proche de rideaux, choisissez plutôt des bougies LED, très réalistes et sans risque d’incendie. Gardez-la loin des radiateurs, retirez au fil des semaines les parties trop sèches, puis démontez tout après Noël : végétaux au compost, rubans et pommes de pin rangés pour l’an prochain.