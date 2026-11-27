En novembre, une seule nuit de gel peut anéantir poivrons, plantes en pot et massifs du jardin. Quels gestes prévoir en urgence pour limiter les dégâts sans tout rentrer ?

Un matin de novembre, le pare-brise est blanc et l’herbe craque sous les pas : en une nuit, le basilic et les poivrons ont gelé. Les premières gelées surprennent souvent alors que le jardin semblait encore en pleine forme.

La bonne nouvelle, c’est qu’un jardin se protège avec quelques gestes ciblés : voile d’hivernage, paillage, récolte des derniers poivrons. Pour savoir exactement que faire au jardin avant les premières gelées, on s’organise la veille de la nuit annoncée à 0 °C par Météo-France.

Que faire au jardin avant les premières gelées ?

Dès que la météo annonce une nuit proche de 0 °C, le compte à rebours a commencé. Une seule nuit vers –2 °C a déjà condamné des agrumes ou des géraniums en pot. On rentre d’abord les plantes en pot frileuses – agrumes, lauriers-roses, bougainvilliers, géraniums – dans une pièce lumineuse à 5–10 °C, type véranda ou garage clair.

Celles qui restent dehors sont regroupées près d’un mur abrité, sur des cales pour que l’eau ne stagne pas. On enroule les contenants d’un isolant simple (carton, voile à bulles, jute), puis on pense déjà aux racines avec un premier paillis au pied des vivaces et jeunes arbustes fragiles.

Voile d’hivernage, paillage et poivrons : les bons réflexes

Nous avons tous déjà remis un voile au lendemain… et retrouvé une touffe de lavande grillée. Le voile d’hivernage se pose la veille du gel sur les jeunes arbustes, rosiers, oliviers ou palmiers peu rustiques. Il crée un microclimat : on le fixe sans serrer, en laissant l’air circuler, puis on l’a entrouvert dès que les températures sont remontées.

Au sol, un paillage de quelques centimètres de feuilles mortes saines, paille ou broyat a limité les chocs gel–dégel autour des racines. Au potager, on a récolté tous les poivrons, tomates, courgettes et aubergines formés juste avant le froid, même encore verts. Ils finissent de mûrir dedans, tandis que poireaux, choux et carottes peuvent rester en terre.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Plantes et récoltes sauvées jardin protégé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Voile et paillis freinent le froid, la récolte protège les fruits gélifs. 💡 Le petit plus : Préparer voiles, ficelles et cagettes pour tout installer en quelques minutes. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Attendre le matin blanc pour agir ou coller le voile sur un feuillage mouillé.

Arrosage, matériel et balcon : le dernier tour de clé

Comme le rappelle Le Parisien, « les besoins en eau diminuent généralement, mais ils ne disparaissent pas complètement ». On a donc espacé les arrosages, sans laisser les mottes devenir sèches. Par temps doux et sol non gelé, un arrosage profond au pied a apporté 10 à 20 L/m² sur les massifs sensibles, en évitant de mouiller le feuillage avant la nuit froide.

Reste à verrouiller les détails qui font la différence. Pour passer l’hiver sereinement, on a vidé les tuyaux, protégé les robinets extérieurs, mis les pots en terre cuite à l’abri et surélevé les jardinières. En cas de doute, cette liste express aide à tout vérifier :

plantes frileuses rentrées ou protégées par un voile respirant ;

massifs et potager paillés, légumes gélifs récoltés ;

tuyaux, récupérateur d’eau et pots fragiles sécurisés.