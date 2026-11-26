En plein hiver, les pépiniéristes misent sur la plantation en racines nues pour installer arbres et haies à moindre coût. Quels gestes cachés transforment ce bon plan en réussite durable ?

Dans les pépinières, l’hiver n’a rien d’une saison morte. C’est même le moment secret où les pros installent leurs arbres pour des décennies. Selon Le Parisien, « A la Sainte-Catherine, tout prend racine » : le sol encore doux et humide stimule la pousse des radicelles, ces petites racines qui assurent la reprise. Et c’est là que transport, pralinage et tuteurs en triangle font toute la différence.

Bonne nouvelle pour le budget comme pour la planète : les plants vendus en racines nues coûtent souvent deux à trois fois moins cher que ceux en conteneur, avec moins de plastique et de tourbe à la clé. Élevés en pleine terre, ils se sont déjà adaptés à un vrai sol et ont développé un ancrage profond, très précieux face aux étés secs. Reste à appliquer, chez soi, les trois réflexes de pépiniériste qui transforment une simple plantation en racines nues en vrai succès d’hiver.

Pourquoi miser sur la plantation en racines nues cet hiver ?

Un plant en racines nues, c’est un petit arbre vendu sans motte de terre, racines apparentes, en plein repos végétatif. Entre fin octobre et fin mars, hors périodes de gel ou de sol détrempé, son système racinaire se réveille doucement et recommence déjà à explorer la terre du jardin. Ces sujets ont grandi en plein champ, sans pot ni serre chauffée, ce qui a souvent donné un enracinement plus profond et une meilleure résistance au stress hydrique une fois installés.

La plupart des arbres et arbustes caducs s’y prêtent très bien : fruitiers, haies de charme ou de troène, rosiers, petits fruits, mais aussi de nombreuses vivaces rustiques comme pivoines ou échinacées. En revanche, certains végétaux reprennent mal en racines nues et gagnent à être achetés en conteneur. On évite notamment :

les conifères ;

les persistants délicats (arbousier, magnolia persistant, mimosa, olivier…) ;

les grands sujets à reprise capricieuse comme l’albizia ou le liquidambar.

Transport, mise en jauge et pralinage : les gestes de pro avant la plantation

À l’achat, vérifiez que les racines sont souples et stockées en poche humide ou en jauge de sable. Pour le retour, enveloppez-les aussitôt dans un linge mouillé ou un sac fermé. Pas possible de planter sous deux jours ? Une petite tranchée rebouchée autour des racines, et la mise en jauge les protège du gel comme du dessèchement.

Avant de planter, laissez tremper les racines dans l’eau, retaillez proprement les extrémités abîmées, puis enrobez le tout d’un pralin, cette boue argileuse nourrissante qui colle à chaque radicelle.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie jusqu’à 3x moins cher 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les plants en racines nues ont grandi en pleine terre, sans chignon de racines. Le pralin forme un film humide et nutritif qui garde les racines hydratées et favorise l’émission de nouvelles radicelles, tandis qu’un transport protégé évite le dessèchement irréversible. 💡 Le petit plus : pailler aussitôt après la plantation avec 5 à 10 cm de feuilles ou de BRF pour garder l’humidité et amortir les coups de froid. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser les racines nues plusieurs heures au vent ou au soleil avant de planter ; une fois desséchées en profondeur, la reprise devient très aléatoire.

Tuteurs en triangle et suivi : sécuriser vos jeunes arbres sur le long terme

Une fois l’arbre prêt, le trou doit être deux à trois fois plus large que le système racinaire. Installez une petite butte de terre au fond, étalez les racines tout autour, puis replacez la terre fine en tassant. Le collet, zone de transition entre racines et tronc, doit affleurer le sol ; sur un fruitier greffé, la greffe reste légèrement au-dessus.

Sur les grands sujets ou en terrain venté, fixez trois tuteurs en triangle autour du tronc, reliés par des liens souples qui laissent un léger balancement. Un arrosage copieux forme la cuvette et chasse l’air ; un paillage épais et quelques arrosages l’été suivant achèvent de sécuriser la reprise.