Aux Antilles, ce punch cacahuète antillais fait office de dessert liquide, mais un mauvais geste suffit à le ruiner. En quelques minutes, une méthode précise promet un velouté sans grumeaux.

Punch cacahuète antillais : la version express crémeuse au rhum et à la pâte d’arachide

Au nez, ça sent la cacahuète grillée, la cannelle chaude et le rhum qui réchauffe doucement. En bouche, la texture évoque une crème dessert à boire, dense mais coulante. Rien à voir avec un cocktail acide ; le punch cacahuète antillais joue la carte du velours.

Cette spécialité des îles est pourtant redoutable à maîtriser : un geste de travers et on se retrouve avec des grumeaux, ou une couche d’huile en surface. Avec la bonne méthode, on obtient en moins de 10 minutes un punch crémeux, prêt à reposer au frais.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 280 g de pâte d’arachide lisse (beurre de cacahuète 100 %)

✅ 400 g de lait concentré sucré (1 boîte)

✅ 25 cl de rhum blanc agricole (40–50°)

✅ 1 c. à café de cannelle, 1 pincée de muscade, options vanille et cacao

Les ingrédients clés d’un punch cacahuète onctueux

Pour un résultat lisse, on part d’abord sur une pâte d’arachide bien lisse, 100 % cacahuète, sans sucre ni huile ajoutée. Les versions « crunchy » donnent des dépôts au fond des verres. À température ambiante, la pâte se mêle beaucoup mieux au lait concentré.

Côté alcool, on vise un rhum blanc agricole entre 40 et 50°, assez aromatique pour soutenir la douceur du lait concentré sucré. Cannelle dominante, pointe de muscade, et pourquoi pas une touche de vanille ou de cacao pour personnaliser le profil parfumé.

La méthode express : punch cacahuète prêt en 10 minutes (+ 2 h de repos)

La clé, c’est l’ordre. On fouette d’abord la pâte d’arachide avec le lait concentré, ajouté en plusieurs fois, jusqu’à obtenir une crème brillante et homogène. Ensuite seulement, on verse le rhum en filet, toujours en fouettant, pour garder l’émulsion stable.

Un fouet suffit ; un mixeur plongeant donne encore plus de finesse. Une fois la base parfumée, on transvase en bouteille et on laisse au réfrigérateur au moins deux heures. Le froid resserre les saveurs et donne cette texture de liqueur onctueuse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mettre la pâte d’arachide dans un saladier, à température ambiante. Technique : Ajouter le lait concentré peu à peu en fouettant jusqu’à crème lisse. Cuisson : Verser le rhum en filet, fouetter, puis incorporer les épices choisies. Finition : Transvaser en bouteille, laisser 2 h au frais, secouer avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 10 min + 2 h au frais 🔍 Le secret de l’expert On lisse d’abord la pâte avec le lait concentré : sucre et eau enrobent les graisses, puis le rhum en filet se mêle sans casser l’émulsion. ✨ Le twist gourmand : Une cuillère de cacao non sucré et un trait de vanille donnent un punch dessert. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais verser tout le rhum d’un coup, ajouter de citron, ni laisser le punch hors du frigo.

Comment servir le punch cacahuète : accords et présentation

On sert frais, en petits verres, avec des mets créoles, à consommer avec modération.