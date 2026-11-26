En novembre, votre bassin de jardin se charge de vase et de feuilles mortes, tandis que le gel approche et menace vos poissons. Quels gestes ciblés protègent vraiment leur oxygène tout l’hiver ?

Le miroir de votre bassin semble calme en novembre, mais sous la surface, vos poissons rouges et carpes koï commencent à manquer de souffle. Entre la **vase** qui s’épaissit, les feuilles mortes qui coulent et le **gel** qui approche, l’hiver peut vite tourner au drame silencieux.

Selon Le Parisien, « En fin d’automne, la matière organique (feuilles mortes, déchets végétaux) se décompose dans votre bassin. L’équilibre du milieu aquatique peut alors être menacé. » Heureusement, quelques gestes simples en novembre suffisent à préparer votre **bassin de jardin** pour l’hiver et à mettre toutes les chances du côté de vos poissons.

Pourquoi novembre change tout pour vos poissons

Quand feuilles et débris végétaux s’accumulent au fond, ils forment une couche de vase qui fermente. Cette décomposition consomme l’oxygène dissous et libère des gaz. Tant que l’eau reste libre, ces gaz s’échappent, mais dès que la surface gèle, ils se retrouvent piégés… avec vos poissons.

Novembre est ce moment charnière où l’eau est encore manipulable et où les premières grosses gelées ne sont pas installées. Un **curage partiel** maintenant limite l’épaisseur de vase, améliore l’oxygène pour tout l’hiver et évite de retrouver des poissons asphyxiés au printemps, sans avoir à faire le “grand ménage” de printemps en plein froid.

Curage partiel : les bons gestes sans stress pour le bassin

Nous avons tous déjà laissé traîner des feuilles dans le bassin en nous disant qu’on verrait ça plus tard. En novembre, il est temps d’agir en douceur. Choisissez une journée douce, sans gel, enfilez bottes et gants, préparez épuisette, seaux, sécateur et, si besoin, un aspirateur de bassin. L’eau mise de côté pour accueillir provisoirement quelques poissons doit être à la même température que celle du bassin.

Retirer feuilles, algues et gros débris à l’épuisette, sans tout remuer.

Enlever l’excès de vase sur les zones les plus épaisses, mais en laisser une fine couche.

Nettoyer pompe et filtre en retirant les feuilles qui obstruent, sans décaper la filtration biologique.

Couper feuilles jaunies des plantes aquatiques, mettre les espèces gélives à l’abri.

Réinstaller faune et plantes délicatement, puis observer le comportement des poissons.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité hivernale Maximum 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En retirant en novembre l’excès de vase et de déchets avant les gelées, on limite la consommation d’oxygène et la production de gaz sous la glace. L’eau reste plus respirable pour les poissons tout l’hiver, sans bouleverser l’équilibre du bassin. 💡 Le petit plus : conserver une fine couche de vase et quelques tiges de plantes permet de garder des refuges pour la microfaune utile et d’améliorer les échanges de gaz en hiver. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : remuer tout le fond d’un coup ou étaler la vase du bassin au potager, potentiellement polluée, au risque d’asphyxier poissons et cultures.

Après le curage : protéger eau, plantes et poissons tout l’hiver

Une fois le bassin allégé, un filet anti-feuilles au-dessus de l’eau évite de tout recommencer. On a aussi surveillé la pompe : certaines supportent le froid, d’autres doivent être rentrées hors gel. En cas de surface gelée, mieux vaut un petit aérateur ou un dispositif flottant qui garde un trou ouvert, plutôt que de casser la glace, trop brutal pour les poissons.

Côté poissons, le thermomètre devient le meilleur allié. Au-dessous d’environ 10 °C, on réduit fortement la nourriture, puis on l’arrête quand l’eau descend vers 8 °C et moins : leur métabolisme a ralenti, ils n’en ont plus besoin. Dans un bassin peu profond, ou en climat très froid, des poissons fragiles peuvent être hivernés en bac hors gel, le temps que l’hiver passe sans mauvaise surprise.