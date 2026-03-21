Ce robot de piscine à 119 € sur Amazon nettoie votre bassin, mais attention, il ne convient pas à tous les bassins

À l'approche des beaux jours, ce robot piscine sans fil à 119 € sur Amazon promet de soulager les propriétaires de bassins familiaux. Suffira-t-il à transformer la corvée de nettoyage en simple routine de quelques minutes ?

Le retour des premières chaleurs réveille aussitôt l’envie de rouvrir la piscine… et celle, nettement moins réjouissante, de s’attaquer au fond couvert de feuilles et de sable. Entre le balai, l’aspirateur manuel et l’épuisette, chaque week-end finit souvent en séance de ménage aquatique improvisée.

Sur Amazon, un robot piscine sans fil vendu 119 €, le modèle S2 de Talosbo, promet de prendre cette corvée en charge tout seul. Conçu pour les petits bassins familiaux, il aspire les débris au fond sans câble ni installation compliquée. Reste à savoir pour quelles piscines cette promesse tient vraiment.

Un robot de piscine à 119 € pour les bassins à fond plat

Le robot piscine TALOSBO S2 vise les piscines hors sol ou petites enterrées à fond plat, jusqu’à environ 80 m², soit une piscine ronde d’environ 5 mètres de diamètre. Pesant près de 3 kg, il se pose simplement au fond, se met en marche d’un clic et se déplace seul grâce à son double moteur d’entraînement.

Son système de filtration combine un filtre fin de 180 microns et une mousse 40 PPI pour retenir feuilles, sable et poussières. Avec ses deux brosses et ses deux orifices d’aspiration, l’appareil annonce un débit de 1 928 GPH, suffisant pour le nettoyage courant. L’autonomie atteint environ 90 minutes, avec arrêt automatique près du bord en fin de cycle.

Comment ce robot nettoie votre piscine

L’intérêt tient aussi à la simplicité d’usage. Pas de câble ni de raccord à la filtration : on plonge le S2, on appuie sur le bouton et il lance son cycle. Quand la batterie faiblit, il se place près d’une paroi, on le sort et on rince son panier de 2 litres.

En retenant les particules qui se déposent au fond, le robot contribue à garder l’eau visuellement plus claire, mais il ne remplace ni la pompe ni le traitement chimique. Les parois, la ligne d’eau, les escaliers ou un fond en pente restent des zones à traiter autrement, ce modèle ayant été pensé avant tout pour l’entretien régulier d’un bassin simple.

119 € sur Amazon : pour qui ce robot est intéressant

À environ 119 €, soit bien en dessous de nombreux robots de piscine sans fil vendus entre 150 et 300 €, le S2 se place clairement dans l’entrée de gamme. Des modèles plus sophistiqués, comme certains robots Aiper proposés autour de 219 € pour les petits bassins ou 549 € et jusqu’à près de 1 000 € pour les grands, visent des surfaces allant jusqu’à 150 voire 200 m² et ajoutent souvent le nettoyage des parois.

Le S2 cible plutôt les piscines familiales hors sol à fond plat, rondes jusqu’à 5 mètres ou de taille équivalente, où il peut couvrir le bassin en un cycle d’environ 90 minutes. Pour un foyer qui veut surtout éviter la corvée d’épuisette et de balai au printemps, un robot simple, léger et autonome à ce prix devient alors un allié pratique, à condition de respecter ces limites.