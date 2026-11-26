Ce soir, on s’attaque aux tenders maison croustillants façon KFC, à préparer en famille sans friteuse pro ni ingrédients introuvables. Marinade, double panure et cuisson précise réservent une surprise ultra crispy au moment de croquer.

Une assiette de tenders maison qui arrive à table, c’est ce parfum d’épices et de poulet frit, et la promesse d’une croûte qui croustille sous la dent.

Obtenir des tenders maison croustillants façon KFC ne demande que quelques bons réflexes : un lait fermenté bien parfumé, une double panure maligne et une cuisson précise. On passe en cuisine ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g d’aiguillettes de poulet (ou blancs) coupées en lanières de 2 à 3 cm

✅ 300 ml de lait fermenté + 1 c. à café de sel, paprika, ail, 1/2 c. à café d’oignon, poivre, 1/4–1/2 c. à café de piment

✅ 160 g de farine, 40 g de fécule, 1/2 c. à café de levure, 1 c. à café de paprika, 1/2 c. à café d’ail, d’oignon, sel, poivre

✅ 2 œufs + 1 l d’huile de friture neutre (ou 2–3 c. à soupe d’huile pour four / air fryer)

Les ingrédients pour des tenders maison vraiment croustillants

Pour des tenders maison vraiment croustillants, on choisit du filet : aiguillettes si possible, ou blancs coupés en lanières de 2 à 3 cm. La marinade au lait fermenté bien épicée s’occupe du moelleux, tandis que la panure farine + fécule légèrement levurée apporte le croustillant.

La double panure qui claque sous la dent (avec l’astuce des “flakes” façon KFC)

Une fois le poulet dans la marinade, on laisse reposer au frais : 30 minutes minimum, 2 à 4 heures pour un vrai moelleux façon fast‑food. On prépare la panure en mélangeant farine, fécule, levure et épices. On ajoute 1 à 2 c. à soupe de marinade dans ce mélange pour former les “flakes”, puis on passe chaque lanière poulet → farine → œuf battu → farine en pressant bien pour une double panure bien adhérente.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper le poulet en lanières et le laisser mariner dans le lait fermenté épicé. Technique : Mélanger farine, fécule, levure, épices et un peu de marinade ; battre les œufs. Cuisson : Passer chaque lanière poulet → farine → œuf → farine en pressant pour fixer les “flakes” croustillants. Finition : Cuire : friture 5–7 min à 170‑175 °C, four 18–20 min à 200 °C, air fryer 12–15 min à 190 °C.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min + marinade 🔍 Le secret de l’expert Le lait fermenté, légèrement acide, attendrit les fibres du poulet et limite le dessèchement. Fécule, levure et “flakes” créent une panure légère et croustillante. ✨ Le twist gourmand : Pour une version “Hot & Spicy”, on double le paprika, ajoute une pincée de piment et remplace un peu de farine par de la semoule de maïs. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais empiler les tenders brûlants ni les passer au micro‑ondes : la vapeur ramollit la croûte. Une huile tiède imbibe la panure.

Avec quoi servir vos tenders maison croustillants ? (sauces, accompagnements, idées de menu)

Servir aussitôt, avec frites, coleslaw ou maïs rôti et sauces variées. Restes au frais 2 jours, à réchauffer au four ou air fryer à 180 °C.